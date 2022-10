Terceira rodada da Primeirona 2022 movimentou as torcidas

Mais seis jogos foram realizados pelo Campeonato Municipal de Futebol Amador da 1ª Divisão– Primeirona 2022, valendo pela terceira rodada da competição, organizada pela Liga Desportiva de Araucária – LDA. No sábado (08/10), o Três Jardins enfrentou o Juventus, vencendo por 4X0 na categoria Juvenil e empatando em 0x0 no Adulto. Nos confrontos com o Gapar o Chantilli venceu na categoria Juvenil por 3X1 e no Adulto empatou em 1X1. Já o Jatobá venceu o Contenda nas duas categorias, fez 1X0 no Juvenil e 3X0 no Adulto.



O Três Jardins segue liderando a tabela de classificação do Adulto com 7 pontos, seguido pelo Juventus com 5, Contenda e Chantilli com 4, Jatobá com 3 e Gapar com 1 ponto. No Juvenil quem assumiu a liderança foi o Três Jardins com 9 pontos, seguido pelo Chantilli também com 9. Contenda, Gapar e Jatobá tem 3 pontos e o Juventus ainda não pontuou.



Acompanhe a tabela com os jogos da quarta rodada

Sábado – 15 de outubro

Local – Estádio do Costeira

13h30 – Três Jardins X Contenda (Juvenil)

15h30 – Três Jardins X Contenda (Adulto)

Local -Estádio Municipal Emílio Gunha

13h30 – Gapar X Jatobá (Juvenil)

15h30 – Gapar X Jatobá (Adulto)

Domingo – 16 de outubro

Local – Estádio Municipal Emílio Gunha

13h30 – Juventus X Chantilli (Juvenil)

15h30 – Juventus X Chantilli (Adulto)

Texto: Maurenn Bernardo