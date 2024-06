Terceirizados do ramo de montagem e manutenção da Repar e FAFEN terão 6,5% de reajuste

Os trabalhadores terceirizados do ramo de montagem e manutenção industrial que atuam nas unidades da Repar e FAFEN tiveram uma importante vitória nesta terça-feira, 25 de junho, ao garantir um reajuste salarial acima da inflação do último ano.

A condução das negociações com as empresas foi feita pelo Sindimont (Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Montagem, Manutenção e Prestação de Serviços nas Áreas Industriais do Estado do Paraná) e aprovada pelos sindicalizados em assembleia da categoria. A nova convenção coletiva vale para o período 2024/2025.

Para o presidente do Sindimont, Gilmar Lisboa, os avanços conquistados nessa negociação são históricos e conquistados com muita conversa técnica, articulação de liderança e sem greve. “Essa negociação aprovada pelos trabalhadores da categoria representa o melhor acordo já fechado entre as empresas prestadoras de serviços na Petrobrás”, enfatizou.

O acordo celebrado com o sindicato patronal previu que o reajuste para os trabalhadores do segmento será de 6,5% sobre os salários praticados em maio de 2024. Além disso, o vale-alimentação será reajustado dos atuais R$ 1.030,00 para R$ 1.250,00, o que significa um acréscimo na casa dos 22%.

A negociação também prevê que as empresas terão que pagar uma cesta natalina no valor de R$ 590,00, aviso prévio indenizado e participação nos lucros e resultados (PLR) de um salário nominal, sendo 50% fixos e outros 50% sobre metas. “Ficamos muito felizes com essa negociação quando levamos em conta que a inflação acumulada no período foi de 3,34%, o que representa que o Sindimont conseguiu um aumento real de salário de praticamente 3%”, acrescentou Gilmar.

Ao todo, cerca de 10 empresas terceirizadas atuam nos segmentos de contratos de rotina e paradas na Refinaria Presidente Vargas e na FAFEN, sendo que o Sindimont representa cerca de 1.500 trabalhadores.

