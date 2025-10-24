No final de semana foram realizados os jogos de ida das quartas de final da Terceirona Paranaense 2025. No sábado (18), União e Araucária abriram o mata-mata, e os visitantes venceram por 1×0, no Anilado, em Francisco Beltrão. O gol do Cacique foi marcado aos 40 minutos do segundo tempo, por Andrey.

No domingo, três jogos complementaram a rodada. O Prudentópolis venceu o Oeste Brasil por 2×1, o City London venceu o Cambé por 3X1, e o Verê venceu o REC por 1X0.

No próximo sábado (25), o Araucária faz a partida de volta contra o União às 15h30, no Estádio Gigante do Itiberê, em Paranaguá. E no domingo (26) acontecem os outros três jogos de volta: Prudentópolis X Oeste Brasil, REC X Verê, e Cambé X City London.