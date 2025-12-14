Araucária é uma Cidade formada por diversas famílias de imigrantes, desde o final do século XIX, dezenas de pessoas vindas em sua maioria de Países da Europa, aventuram-se atravessando o Oceano Atlântico para iniciar no Sul da América do Sul uma nova vida. Muitos destes imigrantes vieram para o Brasil fugindo de guerras, onde os vencedores se mostravam bastante tirânicos, eram em sua maioria pessoas acostumadas a trabalhar na terra e para cá vieram para formar novas cidades e encontrar a paz. Esses grupos europeus eram formados por grande número de poloneses e ucranianos, estes fugiam de seus países que haviam sido invadidos por forças russas do Czar que escravizavam os povos vencidos.

Entre esses grupos de imigrantes, uma família se destacou. Vindos da Alemanha os membros da Família Hasselmann, eram alguns dos poucos que possuíam formação acadêmica. Tão logo chegaram, foram destacados para exercerem suas funções junto a Vila Araucária que vinha recebendo centenas de imigrantes e já havia o projeto para formação das diversas Colônias que hoje formam a área rural de nossa cidade, a chegada da Família Hasselmann foi o momento de início às demarcações dos terrenos.
Ao chegar em nossa cidade a Família Hasselmann instalou-se em uma das novas áreas que recebeu o nome de Vila Nova. E após limpeza de terreno, puderam construir a ampla casa para abrigar a família, e trazer os animais que faziam parte dos seus bens.

E assim no ano de 1925, a residência da Família Hasselmann já se destacava no centro de uma chácara que por anos e anos todos os araucarienses vieram conhecer, e por vezes as pessoas que vieram à este lugar foi pra procurar ajuda do saudoso Sr. Roberto Hasselmann, que tinha conhecimento sobre manipulação de remédios, e, era à quem recorriam quando alguém sofria picada de cobras, ou aranhas, ou escorpiões, enfim se alguém sofresse algum ataque de animais peçonhentos ou venenosos recorriam ao morador desta casa para salvar sua vida.

Outros moradores ilustres deste casarão foram os irmãos Carlos, Arthur e Bernardo Hasselmann, que assim como os outros membros da família tinham conhecimentos acadêmicos, foram eles os responsáveis por trazerem e instalarem em 1912 o primeiro cinema em Araucária. E assim, esse casarão teve sob seu teto uma das famílias que muito contribuíram para a formação de Araucária. Entre agrimensores, técnicos e projetistas de cinema, professores, farmacêutico, laboratorista, também havia em um certo espaço, o lugar onde o Sr. Roberto Hasselmann tinha caixas de madeira onde mantinha cobras e outros animais venenosos que encaminhava ao Instituto Butantã em São Paulo e recebia de volta vacinas e medicamentos para tratar diversos ataques de diversos animais venenosos que eram comuns em lugares de mato fechado.

Esse casarão esteve presente no Bairro de Vila Nova durante décadas, foi nesta chácara que se realizava as tradicionais Festas do Pêssego e do Ovo antes de mudar para o Parque Cachoeira. Com a passagem do tempo, o fim das festas, a morte dos patriarcas da família, a chácara foi vendida e atualmente há um condomínio no local, a casa foi desmanchada e reconstruída em outro lugar, preservando assim, uma das melhores e mais antigas memórias do início de nossa cidade e a história da família responsável pelas demarcações dos terrenos e definição das áreas rurais que deram nomes e história da Cidade de Araucária.

Texto de responsabilidade de TEREZINHA DE S. POLY – Administradora da Página Araucária uma Cidade uma Saudade do Facebook
Foto do acervo do Arquivo Histórico Archelau de Almeida Torres

Edição n.º 1495.