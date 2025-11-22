Antes de ser uma cidade industrializada, Araucária era conhecida por ser uma cidade estritamente agrícola. Conhecido por se orgulhar e viver o que diz a frase um lugar em que “se plantando tudo dá”.

As produções agrícolas em nossa cidade tornaram-se uma referência dentro de diversos centros do Estado e até mesmo em outras Regiões além do Sul. Grandes áreas de plantações diversificadas se estendiam em várias localidades da cidade, mesmo distantes da área rural como nos Bairros Vila Nova e Costeira, entre tantos produtos agrícolas o que realmente conseguiu destaque sem dúvida era a Batata Inglesa, a ponto da cidade e seus moradores serem chamados de “batateiros” o que pra nós sempre foi motivo de orgulho.

O cultivo de batatas, superava as plantações de cebola, alho, trigo, arroz, milho, soja e assim como é de nosso costume e tradição os produtos mais conhecidos e maior procura de mercado merecem ser comemorados com uma festa especial de reconhecimento geralmente no lugar de maior produção.

No caso das Batatas, o Distrito de Guajuvira se sobressaía aos demais, era o local onde havia o maior número de plantações e maiores colheitas e foi lá que em 1977 foi realizada a 1ª Festa da Batata.
Guajuvira recebeu centenas de visitantes para realização do evento. Como mostra a foto, é um local campestre, uma área de festa pode ser considerada pequena, mas tem muita história, e conta com pessoas de grande simpatia residindo neste Distrito. Aqui em um espaço previamente destinado foi realizado a Primeira Festa da Batata. Com suas casas simples, cercas em ripas de madeira, estradas de chão, e, a grande quantidade de árvores formavam uma bela paisagem que os visitantes aproveitavam sentados no gramado.

Há tempos que não ouvimos sobre as Festas da Batata ou mesmo se foi dado continuidade, afinal na década de 70 Araucária deu um grande passo industrial e muitas festas campestres deixaram de ser realizadas. Em alguns casos, o setor agrícola deixou de produzir, ou por terra cansada ou por falta de incentivos agrícolas. Mas, o fato é que a própria cidade de Araucária, já deixou de ser conhecida como Cidade Agrícola, atualmente o Setor Industrial tem se sobressaído ao Setor Agrícola, e muitas festas que eram feitas em homenagem às fartas colheitas deixaram de ser realizadas restando apenas algumas lembranças sempre lembradas em antigas fotografias.

Texto de responsabilidade de TEREZINHA DE SOUZA POLY – Administradora da Página Araucária uma Cidade uma Saudade do Facebook
Foto do acervo do Arquivo Histórico Archelau de Almeida Torres

Edição n.º 1492.