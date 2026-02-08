Há sessenta e um anos atrás, nossa cidade de Araucária recebeu sua Escola para formação de Professoras para ministrar aulas do Primário de nossas escolas. Na época foi grande a procura principalmente pelas alunas recém saídas do curso ginasial que tinham interesse em dar continuidade de prosseguir seus estudos e se formar na Escola Normal Colegial Estadual de Araucária de onde já saíam formadas e com o diploma assim que registrado na Secretaria Estadual de Educação já as tornavam aptas a ministrar aulas.
Essa escola só veio a existir em Araucária, após intensa luta liderada por cidadãos interessados no progresso cultural de nossa cidade como Dr. Waldomiro Gayer Junior e o Deputado Mario Faraco, araucariense. natural da localidade rural de Lagoa Grande, estiveram com outras autoridades junto ao então Governador Moyses Lupion após apresentar suas razões conseguiram para nossa cidade a instalação do curso de Normalista, que passou a dividir com o curso com os alunos do Ginasial as atividades no até então chamado Ginásio Estadual de Araucária na Rua São Vicente de Paulo. E essas mesmas autoridades juntos com outras pessoas que batalham pela educação em nossa cidade foram pessoalmente até a presença da Professora Nadir Nepomuceno Alves Pinto (in memoriam) para oficializar o convite para que essa aceitasse o cargo de Diretora da Instituição, que foi atendido, pois ela própria fez parte desta luta.

Essas moças da foto, foram as alunas da segunda turma a ingressar na Escola Normal, e já haviam recebido o famoso “trote” das alunas do ano anterior. Não temos a identificação de todas as alunas, mas algumas delas como: Elza Jacomel (in memoriam) – Anadyr Zytkowski Guimarães, Wladislava Ana Mosson (in memoriam) – Leonor Szczerbowski, (in memoriam) – Maria da Luz (in memoriam) são poucas, mas também aqui temos algumas das professoras que formaram as novas e futuras professoras. Ali estão Henriqueta Wzorek, Anastacia Besciak (em pé atrás das alunas). Em frente a professora Henriqueta Wzorek está a professora Roseles Bittencourt seguida pelas professoras Maria Marta Saliba Oliveira (de óculos escuros), Maria Celina Jacomel (in memoriam) e Maria Aparecida Saliba Torres (in memoriam).

Essas foram as alunas e professoras de 1965, muitos anos nos separam desta imagem destas moças, mudanças aconteceram durante este tempo, como a Escola Normal Colegial Estadual de Araucária passou a ser chamada de Magistério. O Ginásio Estadual de Araucária passou a ser chamado de Colégio Professor Júlio Szymanski – EMPN. Os homens e mulheres que trouxeram a escola para nosso Município são saudosas memórias como D. Nadyr, Dr. Gayer, Deputado Mario Faraco, Governador Moyses Lupion, professoras e alunas destas primeiras turmas.

A foto é um símbolo de saudade e juventude, que suas memórias e os alunos que tiveram a honra de as terem como mestras honrem sempre aquelas que conduzem as jovens mentes para a grandeza do futuro.
Texto de responsabilidade de TEREZINHA DE SOUZA POLY – Administradora da Página Araucária uma Cidade uma Saudade do Facebook
Foto do acervo do Arquivo Histórico Archelau de Almeida Torres

Edição n.º 1501.