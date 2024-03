Terezinha Poly: A antiga Casa Alceu

A família Cantador, faz parte da vida e da história da cidade de Araucária. Descendentes de imigrantes italianos fixaram residência em nossa cidade, e acompanharam o desenvolvimento araucariense de perto. Sempre ouvimos falar de algum descendente desta família que se destacou em algum ramo. Entre médico, agricultores, comerciantes e trabalhadores autônomos, não podemos deixar de citar o envolvimento político da Família Cantador. Mas, aqui temos uma foto, dos anos 50 de um comércio que até hoje é lembrado por todos: o mercado do Sr. Alceu Cantador.

Localizado na esquina das Ruas Major Sezino com a Presidente Carlos Cavalcanti, uma construção antiga e sólida, durante muitos anos foi o ponto comercial onde muitas famílias faziam as compras sejam mensais ou no dia a dia, mas esse comércio não era somente destinado a venda de produtos alimentícios, aqui também era possível adquirir materiais de construção e agrícola. Nem sempre Araucária possuiu estabelecimento comercial dedicado a um único ramo de produto, a maioria dos mercados localizava-se ao redor da Praça Dr. Vicente Machado, pois até os anos 80 os 3 Poderes localizavam-se na praça central.

Ainda sendo a praça central local onde a cada final de semana, a maioria dos moradores se deslocavam para missas e aproveitavam para comercializar seus produtos e adquirirem outros, a situação das ruas era de um estado lastimável como vemos a imagem. Todas as ruas de nossa cidade passaram por isso, de acordo com o tempo havia lama ou poeira. Mesmo assim, a Casa Comercial de Alceu Cantador, permaneceu de portas abertas, e vale relembrar que Araucária era uma cidade pacata.

O estabelecimento levou o nome de seu proprietário até o encerramento das atividades, atualmente o imóvel está locado para outro tipo de comércio. O Sr. Alceu Cantador encontra-se aposentado e junto com sua esposa levam uma vida tranquila. Com uma filha e dois filhos os rapazes Irineu e Ismael seguiram carreiras políticas.

A Casa Alceu é uma das mais antigas construções de Araucária e faz parte de um grupo de antigas e poucas casas que resistem a passagem do tempo, especialmente quando ficaram muitas lembranças e viram o progresso chegar e se instalar em nossa cidade.

