Terezinha Poly: A Antiga Casa Suíça do Parque Cachoeira

Antes de ser chamado de Parque Cachoeira, essa grande área localizada no Bairro Jardim Iguaçu em Araucária, foi o local onde a Família Torres possuía as instalações da sua Fábrica de Massa de Tomates e também as roças onde plantavam os produtos utilizados para fabricação das massas de tomates era fabricado e comercializado na cidade e também para outras cidades incluindo sua importação para outros Estados da Federação.

Dentro deste terreno havia uma construção bucólica que era conhecida como Casa Suíça, que levava o nome devido à sua aparência semelhante aos chalés suíços. Ali durante alguns anos a Família Endo residi tendo sido a responsável pelo lugar. Após o encerramento das atividades da Fábrica de Massa de Tomates, toda a área, embora protegida já começava a se tornar um grande espaço de lazer onde muitos vinham nadar e pescar no Tanque da antiga fábrica, fazer piqueniques nos espaços com sombra e também divertir-se nos salões da fábrica que agora desativada teve o equipamento removido para outra sala e durante algum tempo foi utilizado salão de baile.

A Casa Suiça permaneceu por algum tempo sem morador, até a década de 80 quando toda a área foi transformada pelo então Prefeito Municipal Engenheiro Rizio Wachowicz no Parque Cachoeira mas, aqui só passou a ser utilizado na Administração do Médico Dr. Rogério Kampa quando o Sr. Frederico Tanner de Andrade conhecido como Italiano (in memorian) utilizou como Lanchonete e também era feito o controle dos Pedalinhos do Lago do Parque, dos quais o Sr. Tanner possuía a concessão e durante alguns anos faziam a alegria dos usuários do Lago do Parque. Após a saída do Italiano deste local, depois de algum tempo aqui passou a ser o Centro de Criatividade como vemos na foto, mantendo ainda sua construção original.

Atualmente a antiga Casa Suíça na sua construção estilo chalé já não existe. O local foi totalmente reformado e agora uma construção em alvenaria e diferente em toda a sua construção anterior abriga a Casa das Palavras Brincantes, um ambiente dirigido às crianças que podem ter uma escola além da beleza do Parque Cachoeira.

Edição n.º 1428.

Texto de responsabilidade de TEREZINHA DE SOUZA POLY – Administradora da Página Araucária uma Cidade uma Saudade do Facebook. Foto do acervo do Arquivo Histórico Archelau de Almeida Torres.