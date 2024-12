Terezinha Poly: A Antiga Construção do Instituto Sagrado Coração de Jesus

O atual Colégio Marista, situado na Av. Dr. Victor do Amaral no Centro de Araucária, é um dos estabelecimentos de ensino mais antigos da cidade. Fundado sob o nome de Instituto Sagrado Coração de Jesus em 1928, sua primeira instalação era esse casarão em madeira, que nos primeiros anos do século XX a Família Alves Pinto tinha aqui em atividade uma Fábrica de Cervejas, e também sua residência, por algum tempo, pois logo mudaram para a Praça Dr. Vicente Machado.

Após o encerramento das atividades da Cervejaria. A sua localização, espaço, e construções chamaram a atenção de um grupo de pais que procuravam um lugar para construção de uma nova escola para seus filhos. A criação desta nova escola contou com o apoio da Família Charvet, recém chegados em Araucária para dirigir a Fábrica de Tecidos Linho São Patrício, que estendeu seu apoio para outros setores de construção de nossa cidade.

O Instituto (ou Colégio) Sagrado Coração de Jesus, a partir da data de sua fundação foi entregue à direção das Irmãs de Caridade da Ordem Vicentina. Sua primeira Diretora foi a Irmã Elizabeth Werka, que também foi a primeira Diretora do Hospital São Vicente de Paulo. A escola também possuía alunas em regime de internato, que geralmente chegavam no Instituto ainda crianças onde passavam a residir, estudar e por vocação religiosa se tornavam também freiras. Mas essa escola não era somente para as futuras freiras, as crianças do centro de Araucária, agora tinham uma segunda escola para estudarem. E foram esses casarões próximos ao muro da principal via da cidade que teve início o Instituto Sagrado Coração de Jesus.

Na década de 50, o Colégio passou por uma reforma total. Os casarões foram demolidos e uma nova construção em alvenaria substituiu as antigas e até os dias atuais permanece fiel àquela feita nos anos 50, mais distante dos muros, com jardins e quadras esportivas. O lugar mudou muito com o tempo, a rua asfaltada e iluminada, diversas construções próximas, muros altos e novas instalações nos fundos, que abrigam jardim de infância e parquinhos. Atualmente, o Instituto Sagrado Coração de Jesus chama-se Colégio Marista e possui nova direção. Sua fachada ainda é a mesma, mas houve algumas mudanças daquelas que havia quando ainda era uma antiga e grande casa em madeira.

Edição n.º 1446.

Texto de responsabilidade de TEREZINHA DE SOUZA POLY – Administradora da Página Araucária uma Cidade uma Saudade do Facebook. Foto do acervo do Arquivo Histórico Archelau de Almeida Torres.