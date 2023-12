Terezinha Poly: A antiga farmácia Nossa Senhora dos Remédios

Uma parte de determinados estabelecimentos que existiam em Araucária/PR, localizavam-se no Centro, ou seja, na Praça Dr. Vicente Machado. Os estabelecimentos que aqui nos referimos são as farmácias.

Até a década de 70 as poucas que existiam podiam ser numeradas e seus proprietários identificados.

Essa foto apresenta os funcionários da antiga farmácia Nossa Senhora dos Remédios. Localizada na Praça Dr. Vicente Machado era de propriedade do Sr. Alderico Z. Ozório (in memorian), que na época com a escassez de médicos, também fazia a manipulação das fórmulas para fazer os remédios, a profissão chamada de boticário, e tinha como farmacêutico responsável o Sr. Floresvaldo Forbeck (in memorian), nesta foto o Sr. Floresvaldo é o de terno escuro.

Grande parte dos araucarienses da época o conheceram de perto, era ele quem aplicava as injeções tanto na farmácia ou então quando ia até a residência do paciente e era prontamente identificado por aquela maleta. Naquela época os aparelhos de injeções eram fervidos e desinfetados em uma pequena caixinha de metal que ficava sobre uma chama. Os atendentes estão elegantemente trajados, era uma exigência da época, pois não havia uniforme, e os meninos estão muito elegantes. Aliás, era uma época elegante.

A farmácia funcionou por muitos anos na esquina da Rua 7 de Setembro (atual Mc’Donalds) e também onde atualmente é sede do Banco Bradesco. Essas pessoas e esse tempo ficaram nas lembranças de nossa cidade, lembrando ainda que o saudoso Sr. Alderico Z. Ozório foi um dos ex-prefeitos de Araucária. Atualmente um grande número de farmácias existe em Araucária, em todos os bairros e até mais que uma no mesmo bairro, já não são centralizadas, elas estão espalhadas por toda a cidade.

