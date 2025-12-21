Em 1977, já ao término de seu mandato como Prefeito Municipal o agora saudoso Bel. José Tadeu Saliba, procedeu diversas inaugurações de obras que foram realizadas ao longo de seu mandato no comando da administração da Cidade de Araucária. Muitas destas obras até hoje fazem parte do cotidiano de centenas de cidadãos araucarienses, entre algumas destas obras tão necessárias, podemos citar a construção da Escola Municipal Irmã Elizabeth Werka, a Estação Rodoviária Municipal hoje chamada de Terminal Rodoviário, a Escola Municipal Ibrahim Mansur no ano de 1976, a instalação da Sanepar em 1974, entre tantas outras obras que fazem parte de nossas vidas diariamente.

Mas assim como tantas ficam para sempre, algumas obras já não existem, embora os motivos para seu descontínuo nem sempre sejam claros, são lugares que ficaram por algum tempo sendo utilizado pela população. Uma destas obras foi a Praça do Jardim Iguaçu. Embora muitas pessoas desconheçam, na década de 70 na Avenida Archelau de Almeida Torres, praticamente em frente ao atual Parque Cachoeira, a Família Torres fez a doação de um terreno, onde foi construída uma praça para lazer de crianças e adultos inaugurada no dia 09 de janeiro de 1977 quando já chegava o final do mandato do Dr. Tadeu Saliba.

A praça teve solenidade de inauguração com descerramento da placa pela Sra. Maria Torres (in memoriam), viúva do saudoso Archelau de Almeida Torres, hasteamento das Bandeiras, entoação do Hino Nacional, e, contou com a presença de diversas autoridades civis, moradores do Bairro Jardim Iguaçu e moradores da cidade. E assim o Jardim Iguaçu ganhava uma praça completa, com bancos para descanso e conversas, parquinho infantil, quadras e canchas esportivas, uma área verde e um lugar para descanso e lazer.

Essa praça, de acordo com relato de alguns moradores, foi abandonada e logo dava sinais de seu final, infelizmente ficou ali por pouco tempo, embora anos mais tarde tenha havido tentativa de revitaliza-la, mas, já neste tempo, o Parque Cachoeira já estava em plena atividade, mas, após o desmanche da praça o terreno teve nova utilidade sendo parte das ampliações da Escola Municipal Archelau de Almeida Torres.
Essa praça hoje é apenas uma lembrança, uma fotografia, todo esse lugar já passou por diversas mudanças e nada que lembre uma praça pode ser encontrado. A mata atrás da praça, hoje dá espaço ao Ginásio de Esportes Joval de Paula Souza, ao Campo de Futebol e ao Posto Santa Mônica, e à esquerda ao longe agora temos as diversas casas que formam o Conjunto Tayrá, quando a praça dá espaço às novas salas de aula da Escola Archelau de A.Torres, e a Rua Guanabara, é mais uma lembrança de um lugar que poucos conheceram e pouco tempo esteve presente.

Texto e foto de responsabilidade de TEREZINHA DE SOUZA POLY – Administradora da Página Araucária uma Cidade uma Saudade

Edição n.º 1496.