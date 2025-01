Terezinha Poly: A antiga residência da família Mineyassu Hikishima

O Bairro Thomaz Coelho reconhecidamente é o local onde os primeiros imigrantes chegaram para formar uma nova cidade, e Araucária foi construída sempre recebendo pessoas de outros Continentes pra construir sua História e prosperar em todos os sentidos.

Esse Bairro que identificamos sempre como Thomaz Coelho / São Miguel pela proximidade de ambos atualmente tem uma de suas antigas casas preservada e transformada no Memorial Polonês Romão Wachowicz. Esse importante memorial conta a história da imigração polonesa em Araucária, mas nem sempre essa casa foi um posto ou habitação polonês. Nos anos 60 aqui era a residência da Família de Mineyassu Hikishima. Essa família, assim como tantas outras imigraram para o Brasil pois aqui havia abundância de terras. Muitos imigrantes instalaram-se em São Paulo e no Norte do Paraná, alguns deles com conhecimento em agricultura vieram para Araucária onde fundaram a Cooperativa Agrícola de Cotia.

Esses imigrantes japoneses, vieram nos anos 30 e 40 para nossa cidade, muitos já se estabeleceram nos Bairros Estação / Capela Velha, São Miguel / Thomaz Coelho, e, nos anos 50 o maior número de imigrantes vindos do Japão, desta feita a imigração ocorreu no pós guerra, e o novo grupo estabeleceu-se na Área Rural de Fazendinha. Mas, assim como os poloneses foram recebidos em Thomaz Coelho os japoneses também passaram por esse portal de chegada em Araucária.

O caminhão na foto, pertencia ao Sr. Paulo Watanabi, visto aqui junto com o Sr. Mario Hikishima (em pé na carroceria). O caminhão era um grande instrumento de trabalho, transportava cargas de colheitas para o mercado, transportava insumos para as lavouras e mudas de batatas para outras cidades e outros Estados.

Essa casa foi por muito tempo utilizada para as boas vindas dos imigrantes, no início dos anos 2000, foi transformada no Memorial da História Polonesa Romão Wachowicz, mas grande parte de sua existência foi residência de uma família de Japoneses, hoje com mais de 60 anos desta imagem, resta a lembrança da divisão de raças que chegaram desde o século passado em Araucária, para transformar vastas áreas em terras produtivas e habitadas, nossa Cidade de Araucária, tem muitas histórias, diversas famílias, diversas raças e um só coração.

Edição n.º 1448.

Texto de responsabilidade de TEREZINHA DE SOUZA POLY – Administradora da Página Araucária uma Cidade uma Saudade do Facebook. Foto do acervo do Arquivo Histórico Archelau de Almeida Torres.