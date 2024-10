Terezinha Poly: A apuração de antigamente

Estamos chegando no final de mais uma campanha eleitoral para eleger o novo Prefeito de Araucária. Como sempre foi, essa época é uma constante repetição de acontecimentos pelas ruas da cidade. Serviços de auto falante em alto volume, cabos eleitorais disputando cada esquina, candidatos pelas ruas cumprimentando eleitores. Ou seja, por mais que o tempo passe e a modernidade se apresente, em campanhas políticas nada muda a não ser os candidatos.

Essa fotografia nos apresenta a eleição para Prefeito realizada no ano de 1996, uma das acirradas campanhas realizadas e que marcou o retorno do Engenheiro Rizio Wachowicz, que até hoje é considerado o melhor Prefeito que Araucária já teve, e o agito das eleições era grande e envolvia toda população. Ainda era a época do voto através de cédulas, marcando a caneta, dobrado na cabine de votação e colocado em urnas feitas de lona. As urnas eram entregues ao presidente da seção logo pela manhã pouco antes do início de votação com as cédulas contadas para cada eleitor. Havia uma série de regras a seguir, e a votação geralmente era demorada para alguns que tinham dificuldades com nomes e números, dentro de cada seção, havia duas cabines de votação, e dentro da sala além dos mesários, havia um fiscal de cada partido, e constantemente o Juiz Eleitoral fazia visitas a Seção para verificar o andamento da votação.

A votação tinha início às 8:00 horas e encerrava as 17:00 horas, quando as filas ainda estavam longas e a votação ainda em andamento eram distribuídas senhas, se alguém chegasse depois da distribuição das senhas naturalmente ficaria sem votar e isso causava algumas vezes discussões sendo necessário muitas vezes a intervenção da segurança. Às 17 horas a votação era encerrada, as urnas lacradas, assinada por todos os componentes da mesa, pelos fiscais dos partidos, e dali eram encaminhadas para o local de apuração. O primeiro local era o Fórum Cível na Rua Major Sezino onde hoje está o CEEBJA, depois passou para o Estádio Joval de Paula Souza no Parque Cachoeira, onde esta foto foi feita.

Aqui era feita a contagem de voto a voto, urna a urna, a contagem iniciava somente depois que todas as urnas estivessem devidamente recolhidas, e como muitas delas vinham de longe como das Colônias rurais, chegam em verdadeiros comboios formado pelos mesários, candidatos, cabos eleitorais, fiscais, tudo para ter a certeza que as urnas chegariam em segurança e sem violações, e, dentro do Ginásio de Esportes ficavam todas dispostas na quadra de esportes sob a vigilância do Tribunal Eleitoral junto com a Polícia Militar, pois a contagem dos votos se as urnas chegassem tarde da noite só seria iniciada na manhã seguinte, e lá ficavam dezenas de pessoas aguardando, mas dentro do ginásio somente os designados pelo juiz podiam ficar os demais só do lado de fora.

E quando começava a contagem dos votos, havia aglomeração, protestos e até brigas. Depois da mudança da forma de votação e a implantação das Urnas Eletrônicas, os equipamentos são recolhidos e os dados em pen drive entregue ao Juiz Eleitoral, e em poucos minutos o resultado final é entregue e já temos os nomes dos eleitos. E já não é mais no Parque Cachoeira a contagem dos votos, pois agora o Cartório Eleitoral está localizado no Porto Laranjeiras. Estamos chegando a mais uma eleição de Prefeito e Vereadores, que todos tenhamos a consciência de realizar uma boa votação e cumprir o dever de cidadão araucariense.

Edição n.º 1435.

Texto de responsabilidade de TEREZINHA DE SOUZA POLY – Administradora da Página Araucária uma Cidade uma Saudade do Facebook. Foto do acervo do Arquivo Histórico Archelau de Almeida Torres.