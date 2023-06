Terezinha Poly: A Carlos Cavalcanti em 1995

Relembrando o ano de 1995, aqui está um lugar que hoje, apesar dos sinaleiros, é conhecido pelo grande movimento de veículos e pessoas que diariamente transitam por este lugar. Embora pareça difícil imaginar esse lugar assim tão calmo, aqui é a Rodovia do Xisto BR 476, na esquina das Ruas Presidente Carlos Cavalcanti em direção ao centro e da Avenida Independência em direção aos bairros. Há 28 anos atrás o maior movimento por aqui eram dos ônibus do TRIAR e da Empresa Araucária de Transportes Coletivos. A Estação Rodoviária, ou como agora é chamado, o Terminal inaugurado em 1976 pode ser visto aqui nesta foto, onde vemos o pátio e os ônibus do TRIAR.

A Rua Presidente Carlos Cavalcanti, possuía o sentido duplo de tráfego para os veículos leves, e para o pedestre fazer a travessia na Rodovia do Xisto aguardava nas calçadas onde havia esses canteiros de flores.

Talvez o dia que a foto foi feita tenha sido um final de semana, devido ao pouco movimento, pois além da Estação Rodoviária ter diariamente dezenas de usuários entre estudantes, trabalhadores e outros, nesta esquina (embora não apareça na foto) à direita é o endereço do primeiro Supermercado Condor, e na época eram poucos que haviam na cidade. Mas o fato do maior supermercado estar nesta esquina, aumentava muito o movimento de veículos e pedestres neste trecho. O que também mostra as mudanças deste lugar além do fim das calçadas e dos canteiros, é da Banquinha de Sorvetes e das árvores que ainda podemos relembrar.

Atualmente, a Rua Presidente Carlos Cavalcanti é conhecida por ser uma rua estritamente comercial, existem lojas em ambos lados e dos mais variados produtos, onde existe uma residência familiar é localizada em andar acima do térreo ou nos fundos do estabelecimento comercial, o sentido duplo mudou para mão única sendo agora centro/BR, no lugar das árvores temos diversos prédios comerciais, o número de veículos de transportes coletivos aumentou muito a ponto de já se pensar em uma nova Rodoviária. O comércio traz à este centro dezenas de pessoas diariamente. Os canteiros foram retirados e foram substituídos por sinaleiros, a da Rodovia do Xisto agora possuem duas vias a mais e todas sinalizadas, do lado bairro na Avenida Independência outras ruas levam ao Mercado Municipal e Biblioteca Municipal o que faz com que essa esquina seja realmente um lugar de grande movimentação.

Há 28 anos atrás esse lugar ainda pertencia à uma Araucária tranquila, bem diferente do que temos atualmente quando passamos por esse mesmo espaço e vemos um movimento intenso, talvez para o futuro ainda haja vontade de se colocar aqui uma passarela para segurança dos pedestres, mas, isso é algo para se pensar para o futuro, por enquanto essa lembrança do passado é o que temos no presente.

Edição n. 1367