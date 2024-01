Terezinha Poly: A Escola Archelau na década de 1970

Os que transitam pela Avenida Archelau de A. Torres, no bairro Jardim Iguaçu, e passam diante de um dos maiores e mais modernos estabelecimentos de ensino de Araucária, exceto se já o conheciam anteriormente, associam dificilmente a imagem da atual Escola Archelau de Almeida Torres com a sua simples construção de madeira que na década de 70 teve uma nova reforma transformando as primeiras quatro salas de aula na construção que vemos inaugurada nesta fotografia.

A administração do saudoso Prefeito Bel José Tadeu Saliba era voltada para a educação e a construção e reformas das escolas pode ser vista em todos os seus quatro anos de mandato (1972/76). Essa era uma das escolas que passou por uma das reformas, pois até então era uma pequena escola de um bairro que não possuía muitas habitações, mas que passaram a receber diversas casas e estabelecimentos comerciais a partir da década de 70. Assim a nova Escola Archelau de Almeida Torres passou a ser uma das maiores e melhores escolas do Município, e que nos anos 2000 passaria por uma revitalização total transformando no grande estabelecimento que conhecemos tão bem atualmente.

Nesta foto estão as autoridades Municipais e amigos da Escola quando de sua reforma nos anos 70. Embora não tenhamos o nome de todos os personagens, identificaremos alguns da esquerda pra direita: Jorge Abud (vereador – in memorian) – Reynaldo Martins (do comércio – in memorian) – prox. não identificado – José Tadeu Saliba (prefeito – in memorian) – Alberto Soczek (produtor rural – in memorian) – Dr. Nelson João Klass (juiz de Direito) – Dr. Silvio Maranhão (promotor de justiça – In memorian) – Júlio Grabowski (vice Prefeito – in memorian) – Odorico Franco Ferreira (ex-prefeito Municipal – in memorian) – os próximos dois homens não foram identificados – Antônio Scherreier (responsável pela Acarpa – in memorian) – Cezar Trauczynski (repórter e agente imobiliário – in memorian) e não identificamos o último senhor da foto.