Terezinha Poly: A Escola Werka quando foi inaugurada

O ano era 1976, e Araucária estava a um ano de se transformar de uma cidade agrícola para um polo industrializado. O número da população já vinha sido acrescido a cada dia que se passava, e, logo a cidade se viu com um número de jovens aptos a entrarem para as escolas, fato esse que fez com que as escolas já existentes passassem por reformas e ampliações, mas também novas escolas fossem construídas. No terreno amplo e vago próximo ao Seminário Menor São Vicente de Paulo, a Prefeitura Municipal, ainda sob a administração do ex-prefeito Bel. José Tadeu Saliba, construiu uma das escolas mais modernas e espaçosas até então construída.

A Escola Irmã Elizabeth Werka foi inaugurada em setembro de 1976. Veio para atender o crescente número de estudantes no Primeiro Grau em nossa cidade. O título da escola é uma homenagem à Irmã Elizabeth Werka que foi uma das pioneiras na educação em nosso Município. A religiosa foi a primeira Diretora do Instituto Sagrado Coração de Jesus onde também exerceu o cargo de Professora, além das funções de professora e diretora de escola, a Irmã Elizabeth Werka também foi a Primeira Diretora do Hospital São Vicente de Paula. Seu legado e dedicação dentro de Araucária, fez com que seu nome fosse lembrado quando da criação desta escola.

A primeira construção, atendia alunos do primário e secundário, hoje esses dois cursos fazem parte do primeiro grau. Desde os primeiros anos, a Escola Elizabeth Werka contou com uma das Bandas Marciais mais afinadas. O Maestro Ciro, José Luiz foram os primeiros a conduzirem os alunos e desde cedo a organização e dedicação dos componentes da banda fez com que se tornasse um orgulho para a cidade quando passou a participar de concursos de nível nacional sendo colocada em primeiro lugar em diversos Estados brasileiros.

Essa foi a construção inicial da Escola Werka, que recebe hoje centenas de alunos em todos seus turnos de aula e é uma das maiores e com grande número de alunos em todas as suas aulas.

Texto de responsabilidade de TEREZINHA DE SOUZA POLY – Administradora da Página Araucária uma Cidade uma Saudade do Facebook. Foto do acervo do Arquivo Histórico Archelau de Almeida Torres.