Terezinha Poly: A Família Hasselmann

As primeiras décadas do século XX da Cidade de Araucária foi marcada pela chegada dos grupos de imigrantes que vieram de diversos países do mundo para povoar outras terras além do oceano. A maioria destes imigrantes que chegaram no Sul do Brasil, vieram de países europeus onde encontraram um clima mais ameno e o inverno mais próximo ao europeu.

Entre esses grupos, uma família vinda da Alemanha se destacava, tratava-se da Família Hasselmann. Praticamente todos os membros da Família Hasselmann se tornaram bastante conhecidos em Araucária e se tornaram parte da construção e da História de nossa cidade.

Os membros desta família foram alguns dos poucos imigrantes que possuíam formação acadêmica. Entre eles podemos citar os Irmãos Carlos, Arthur e Bernardo Hasselmann, que foram os responsáveis por trazer para Araucária o primeiro cinema, que se localizava na Praça Dr. Vicente Machado, atrás da Igreja Matriz Nossa Senhora dos Remédios.

O cinema chamava-se Império e para apresentar um filme era uma verdadeira aventura seguir de trem para Curitiba, trazer os latões rolos de filme e instalar no projetor, lembrando que os filmes eram mudos, p cinema esteve sob o comando dos irmãos até a década de 30 quando foi adquirido pelo Sr. Otavio Galize (in memorian) e passou a se chamar Cine Lider.

O Sr. Carlos Hasselmann era formado em Agrimensura na Alemanha e as glebas ou colônias formadas em Araucária, foram feitas através de suas demarcações. Outro dos irmãos e talvez o mais conhecido na cidade foi o Sr. Roberto Hasselmann. O Sr. Roberto residia em uma vasta chácara no Bairro Vila Nova, e era uma das pessoas mais procuradas, pois havia na cidade muito mato e muitos animais venenosos. O Sr. Roberto enviava ao Instituto Butantã em São Paulo animais como cobras, escorpiões, aranhas e outros animais venenosos e peçonhentos e recebia vacinas e medicamentos para tratamento de picadas destes animais. Muitas vidas foram salvas graças às injeções do Sr. Roberto Hasselmann.

Mas, nem todos necessitaram dos serviços de agrimensura ou de ser medicado para irem até a chácara no Bairro Vila Nova, pois durante muitos anos foi nesta chácara que se realizavam as Festas do Pêssego e do Ovo e a Faial.

Essa foto, feita em 1953, mostra a alegre Família Hasselmann em frente a antiga residência e reuniu o clã do mais velho ao mais jovem familiar. Foram décadas que esse cenário ficou inalterado, mas como tudo um dia acaba, a antiga geração dos Hasselmann já deixou esse plano da vida, a nova geração teve seus caminhos decididos por estudos e trabalho, e hoje essa casa não existe e a chácara onde tantas vidas foram salvas e tantos anos receberam o maior evento da cidade, abriga um Condomínio, e assim como todo o Bairro Vila Nova faz parte da modernidade e transformação pela qual passa a Cidade de Araucária.

Edição n.º 1447.

Texto de responsabilidade de TEREZINHA DE SOUZA POLY – Administradora da Página Araucária uma Cidade uma Saudade do Facebook. Foto do acervo do Arquivo Histórico Archelau de Almeida Torres.