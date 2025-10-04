Essa foto provavelmente seria dos anos 30 ou 40. Temos aqui uma das mais tradicionais Famílias da Cidade de Araucária: a Família Torres.

Presentes em nossa cidade desde os primeiros anos do século XX, fizeram e fazem parte da história de nossa cidade e foram responsáveis por grande parte do progresso industrial durante as décadas em que Araucária era conhecida apenas como uma cidade estritamente agrícola.

E justamente aproveitando as férteis terras do Município, inaugurou no Bairro Jardim Iguaçu a Fábrica de Massa de Tomates da Família Torres que tinha uma grande aceitação no mercado nacional, gerava grande quantidade de empregos tanto na fábrica como nas roças onde as plantações eram cultivadas e colhidas.A fábrica esteve em atividade até os anos 60, quando encerrou as atividades, devido à grande invasão no mercado de marcas famosas de multinacionais. Temos nesta foto os seguintes personagens, da esquerda para a direita: Edson Torres, Maria Torres, Acyr de Almeida Torres, Ubirajara Savio Torres e Archelau de Almeida Torres.

Os patriarcas ainda um casal jovem e seus primeiros filhos que se tornaram personagens conhecidos em diversos campos profissionais de Araucária destacando-se no setor industrial e político. As pessoas desta foto, já são todos de saudosas memórias. Não estão presentes os outros filhos: Celso Torres, Neyd Torres Brunatto e também o saudoso Antonio Carlos Torres.

Cada pessoa desta foto teve sua contribuição no desenvolvimento de Araucária, mas Dona Maria sempre esteve envolvida com obras sociais da cidade, era uma senhora carismática, simples, educada, atenciosa e muito estimada e respeitada. Já Acyr foi um dos vereadores que mais batalhou pelo nosso Município.

Ubirajara era engenheiro e foi um dos responsáveis pela implantação da Cidade Industrial de Araucária (CIAR). Edson talvez tenha sido aquele que não tivéssemos a oportunidade de conhecer um pouco mais. O senhor Archelau foi um empresário. A Neyd acompanhou seu marido o saudoso Tito Brunatto (filho do Sr. Herminio Brunatto) administrando os premiados cavalos do Haras Belmont e, finalmente o também saudoso Antonio Carlos, corretor imobiliário que chegou a ocupar o cargo de vice-prefeito na gestão do prefeito Edvino Kampa.

Hoje todos desta foto são de saudosas memórias. Os filhos da Dona Maria e do Sr. Archelau são os seguintes pela ordem de nascimento: Edson Torres (in memoriam) – Ubirajara Savio Torres (in memoriam) – Acyr de Almeida Torres (in memoriam) – Neyd Torres Brunatto, Celso Torres e Antonio Carlos Torres (in memoriam).

Na primeira instalação da Fábrica de Massa de Tomates a residência da família era paralela à ainda fábrica de “quintal”. Funcionou onde até recentemente havia um salão de eventos na Rua Miguel Bertolino Pizzatto e depois foi transferida para onde hoje está o Parque Cachoeira.

A Família Torres era proprietária de vasta área de terras no Jardim Iguaçu. Estendia-se de um lado até o Bairro Costeira e por outro lado até as margens do Rio Iguaçu. Nessas terras hoje além do Parque Cachoeira e da Escola que leva o nome de seu benfeitor temos também o Conjunto Habitacional Manoel Bandeira.

O nome Archelau de Almeida Torres, é lembrado em forma de homenagens na Avenida que liga o Centro ao Bairro e na Escola em frente ao Parque Cachoeira, construída em terreno doado pela Família Torres e no Arquivo Histórico do Município, que possui grande acervo de fotos e História de nossa cidade.

Texto de responsabilidade de TEREZINHA DE SOUZA POLY – Administradora da Página Araucária uma Cidade uma Saudade do Facebook Foto do acervo da Família Almeida Torres encaminhada à Página por ANA PAULA LOURENÇO.

Edição n.º 1485.