Terezinha Poly: A juventude araucariense nas décadas de 1950 e 1960

Nos anos 50 e 60, Araucária ainda era uma cidade calma, pacata, com poucos lugares para distração dos jovens, ainda assim havia algumas boas opções. Os lugares onde os jovens se encontravam geralmente era nos bancos da Praça Dr. Vicente Machado, mas também era uma época que o Cine Lider estava em plena atividade, o Rio Iguaçu tinha águas limpas e era um excelente pesqueiro, nas suas margens uma faixa de areia atraía turistas de várias cidades e famílias se reuniam para piqueniques, era um tempo que nossa cidade possuía diversas equipes de futebol, e a SOBA e o Clube União realizavam bailes inesquecíveis, outras opções era entrar num ônibus para passear em Curitiba. Mesmo com essas opções (que por sinal eram mais que temos atualmente), havia alguns jovens que se reuniam em grupos para algumas atividades. Esses grupos eram formados por jovens, mas sempre havia um adulto responsável junto, era uma questão de segurança.

Essa foto mostra como eram os jovens no final dos anos 50 e início dos anos 60. Todas essas pessoas eram amigas, residiam próximas, estudavam nas mesmas escolas e nos finais de semana iam para a Missa e no caso deste grupo, faziam parte do Coral da Igreja Matriz Nossa Senhora dos Remédios e tinham como Maestrina Dona Aurora Pizzatto Fruet, e foi depois da missa em uma festa na Capela do Costeira onde o coral se apresentou e logo após essa foto foi feita.

Todas essas pessoas fazem ou fizeram parte da vida e história de Araucária, são pessoas conhecidas de famílias também conhecidas e tradicionais de nossa cidade. Com certeza todos são rostos facilmente reconhecidos, mas vamos citá-los da esquerda pra direita em pé: Vicente Budziak (saudosa memória), pároco local (não possuo o nome), Miguel e Leonor Iarek (saudosa memória), Adelina Pires (saudosa memória), Marise Nassar, Dona Aurora Pizzatto Fruet (saudosa memória), Estela Fruet Asseff e Maria Aparecida Saliba Torres (saudosa memória). Sentadas da esquerda pra direita: agachado o jovem Leonidas Poly (de saudosa memória), Dalva Pizzatto Fruet (saudosa memória), – Mariazinha Karas, Rose Mansur Caron, Natalia Ianoski ou Natucha (de Saudosa memória) e Bárbara Luz Mansur Javorski.

Como podemos ver muitas destas jovens já são de saudosas memórias, assim como são saudosistas os costumes, as vestimentas, o comportamento, a amizade e a união. Cada uma destas pessoas fez parte e outras ainda fazem parte da vida e da história de nossa cidade, de um tempo que ficou nas lembranças e na saudade de cada um de nós.

Edição n.º 1439.

Texto de responsabilidade de TEREZINHA DE SOUZA POLY – Administradora da Página Araucária uma Cidade uma Saudade do Facebook. Foto do acervo do Arquivo Histórico Archelau de Almeida Torres.