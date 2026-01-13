O Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, localizado na Praça Dr. Vicente Machado, tem a história de sua construção tão antiga quanto a própria cidade de Araucária. O templo da fé católica homenageia Nossa Senhora dos Remédios a Padroeira de Araucária. A igreja ainda hoje, após reformas e revitalizações continua sendo fiel a sua aparente primeira construção.

A primeira construção da Igreja Matriz, era mais simples e menor, mas, diferente a atual, o interior era bem diferente. O número de bancos para os fiéis era reduzido, e, dividido em duas fileiras separadas por um corredor, as imagens eram colocadas em nichos que ficavam nas laterais, e no altar. O altar era bastante trabalhado, as missas ainda eram realizadas em latim e o sacerdote realizava o ofício de frente para o altar e de costas para as pessoas, salvo durante o sermão quando dirigia-se ao púlpito no final de uma escada onde ele posicionava-se de frente para os fiéis. Durante a comunhão as pessoas ajoelhavam-se diante de uma grade que separava o altar dos bancos.

O altar da antiga Igreja Matriz ocupava espaço e era rico em detalhes. Construído com vários nichos, em cada um havia um anjo ou um santo, entre os diversos pequenos arcos havia espaço para colocar vasos com flores, e esse trabalho era realizado diariamente pelas Irmãs de Caridade da Ordem Vicentina. Nos anos 50, a cidade já contava com um número superior de moradores ao do início do século, e continuava sendo conhecido como uma cidade católica. Com o número crescente de fiéis, o templo se tornava pequeno e durante as datas comemorativas, quando se segue a procissão, as missas eram realizadas em altar improvisado na porta da igreja e as pessoas ficavam na praça. Até que em 1953, a grande reforma teve início.

Segundo alguns relatos de pessoas da época, a Igreja Matriz na verdade foi ampliada e reconstruída, a antiga igreja permanecia em pé enquanto as obras de reconstrução eram feitas ao seu redor, e as paredes eram retiradas a medida que as novas eram erguidas. A reconstrução que teve seu início em 1953, teve seu término interno e externo somente após 1965, quando passou a ter o dobro ou mais do tamanho original.

Essa foto, feita provavelmente em um domingo, mostra que as paredes da nova igreja ainda estavam sendo levantadas e também aparece a antiga igreja dentro das paredes, mostrando o telhado da antiga. As pessoas saindo da missa foram registradas pelo saudoso fotógrafo Zidonio Baratto o primeiro em Araucária a ter um Studio Fotográfico assim como por anos foi o único fotógrafo da cidade.

Atualmente, o Santuário Nossa Senhora dos Remédios já passou por reconstrução, reformas e revitalizações. O centro da praça central teve grandes mudanças, bancos, árvores, monumentos, e, centenas de pessoas que frequentam a praça central devido ao grande número de estabelecimentos no centro, e sempre há a oportunidade de mesmo sem ser horário de missas, a pessoa poder entrar, orar e conhecer o Santuário Nossa Senhora dos Remédios, local sagrado para os católicos que já presenciaram as várias mudanças no templo onde a fé é a única que é renovada a cada dia.

Texto de responsabilidade de TEREZINHA DE SOUZA POLY – Administradora da Página Araucária uma Cidade uma Saudade do Facebook.

Foto do acervo do Arquivo Histórico Archelau de
Almeida Torres

Edição n.º 1497.