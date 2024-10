Terezinha Poly: A Rua da Feira Municipal

Durante a administração do ex-prefeito Municipal Dr. Rogério Donato Kampa, foi criada primeira feira livre em Araucária. O ano era 1988, quando foi realizada a primeira Feira Livre. O local destinado para a instalação das barraquinhas pelos agricultores, grupos comunitários e produtos artesanais foi na Rua Alfred Charvet ao lado da Casa do Cavalo Baio. Seguindo os padrões de todas as feiras livres, logo nas primeiras horas dos sábados os agricultores vindos das áreas rurais e os demais comerciantes da feira já chegavam com seus produtos para deixarem as barraquinhas montadas e prontas para receber os compradores, que também chegavam cedo para as compras. E na Rua Alfred Charvet a feirinha foi um sucesso nos sábados, onde permaneceu até parte dos anos 90 quando passou para a próxima quadra utilizando a Rua Elvira Pizzatto Fruet, mas por algum motivo que não podemos afirmar, mais uma vez aconteceu a mudança de endereço da Feira Livre.

Nos anos 2000 mais uma vez a Feira Livre agora Feira Municipal, mais uma vez tinha novo endereço permanecendo sempre nas ruas centrais, desta feita o novo endereço era na Rua Professor Alfredo Parodi entre a Av. Archelau de Almeida Torres e Heitor Alves Guimarães. Agora devidamente identificada e oficializada a feira passou a ter funcionamento nas terças, quintas e sábados, e como o trecho da rua era destinado ao comércio livre, durante o tempo que esteve ali, teve início a instalação e atendimento das barracas de comidas típicas e o aumentou muito o movimento de pessoas, que iam para provar os mais variados pratos típicos de nossa cidade, esse novo movimento comercial tinha seu funcionamento a noite e muitas pessoas que voltavam do serviço aproveitavam para fazer uma parada na Feirinha para jantar. Mas, esse endereço também não foi definitivo e logo a já conhecida como “Feirinha” mudou seu endereço.

E, assim apesar de um lugar já identificado mais uma vez a Feirinha mudou de lugar, e, entre tantos outros lugares estiveram na Praça Dr. Vicente Machado, no Pátio do Terminal Rodoviário, Praça da Bíblia e… não sabemos de outros endereços, a não ser que a Feira de Alimentação retornou para próximo à esse endereço que a foto nos mostra. Essa foto já alcançou 23 anos, podemos ver que esse cenário ainda calmo, atualmente possui várias novas construções, mas durante algum tempo foi a rua mais animada da cidade, enquanto aqui esteve a nossa inesquecível feirinha.

Edição n.º 1437.

Texto de responsabilidade de TEREZINHA DE SOUZA POLY – Administradora da Página Araucária uma Cidade uma Saudade do Facebook. Foto do acervo do Arquivo Histórico Archelau de Almeida Torres.