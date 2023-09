Terezinha Poly: A Semana da Pátria em Araucária

Dia Sete de Setembro, a data máxima de nosso País, comemorada em homenagem à Independência do Brasil. Em Araucária assim como em todos os recantos da Nação Brasileira a data é relembrada por todos os brasileiros independente de idade, sexo ou religião. Em cada cidade o povo descobre sua própria maneira de prestar sua homenagem à data, e os desfiles cívicos/militares são na maioria das cidades a forma de mostrar o apreço à liberdade.

Aqui em Araucária não é diferente das outras cidades, ou pelo menos durante décadas assim foi! Todos os anos, no dia Sete de Setembro ainda pela parte da manhã, a Rua Dr. Victor do Amaral já estava preparada e decorada para receber os participantes do Desfile do Dia da Independência. Pela nossa principal avenida passaram todas as Escolas do Município, alunos de todas as idades concentravam-se desde a Praça do Seminário para dar início ao desfile que percorriam a Rua Dr. Victor do Amaral até o ponto de dispersão na Praça Dr. Vicente Machado. Ao passar pela Avenida os participantes faziam evoluções em frente ao Palanque Oficial, lugar onde as autoridades municipais aguardavam para conhecer de perto cada grupo que fazia as homenagens.

Essa era a Fanfarra da Escola Municipal Irmã Elizabeth Werka na Década de 90 e onde eles se apresentam é a antiga Rua Dr. Victor do Amaral diante da propriedade da Família de Máximo Cantador quando ainda havia a longa fileira de Castanheiras no terreno e na calçada árvores de flores, antes mesmo da abertura da Travessa Elvira Pizzatto Ferreira que hoje tem na esquina uma Financeira.

Era ao longo desta calçada que em ambos lados da Av. Dr. Victor do Amaral, que o povo aguardava o desfile tanto dos pequenos das escolas, como também dos Batalhões Militares que sempre eram convidados e traziam consigo cães adestrados, cavalos e as armas de cada Instituição, foram décadas de desfiles cívicos / militares, e todos os anos, este era um dos momentos mais aguardados e aplaudidos pela multidão.

Aqui vemos a Fanfarra da Escola Municipal Irmã Elizabeth Werka e esse foi um dos uniformes desta aplaudidíssima Banda. A Fanfarra foi fundada praticamente junto com a Escola em 1976, ainda na gestão do saudoso Prefeito Bel. José Tadeu Saliba, seus primeiros Regentes foram os Maestros Cireno José Bello (Ciro) e José Luiz, seu sucesso sempre foi grande onde quer que passasse, recebeu diversos prêmios incluindo o melhor Banda Marcial do Brasil. Nos últimos anos esteve sob o comando do Maestro Caio Perrotti, mas, assim teve suas atividades paralisadas durante os anos de pandemia. No entanto, os desfiles em homenagem ao Sete de Setembro já não vinham sendo realizados antes desta data.

Hoje ao comemorarmos mais uma vez o Dia da Independência, sentimos ainda a falta das comemorações dignas e da presença dos desfiles comemorativos na Avenida Dr. Victor do Amaral.

