Terezinha Poly: A última ferraria do Centro de Araucária

Essa foi a última Ferraria do centro de Araucária. Localizada na Rua Dr. Victor do Amaral ao lado da Casa do Cavalo Baio, a Ferraria dos Irmãos Iarek esteve em atividade até os primeiros anos da década de 90 quando encerrou definitivamente suas atividades. O final destas atividades se deu após seus serviços serem prestados desde o final do século XIX, tendo proprietários anteriores executado diversos serviços quando Araucária tinha como principais veículos carroças e charretes, quando os cavalos eram a força da cidade e do campo.

As ferrarias foram os estabelecimentos comerciais de maior procura, pois não eram somente ferraduras para cavalos que eram feitos ali, também eram fabricadas machados, enxadas, pás, rodas para carroças e muitos dos materiais utilizados para limpeza de terrenos e construções de casas.

Ainda existem algumas ferrarias no interior de nossa cidade, essa que mostramos a foto ficava no centro de Araucária, ao lado da Casa do Cavalo Baio, os Irmãos Miguel e Francisco Iarek foram seus últimos proprietários. Trabalhavam sob um calor intenso das Fornos, com o barulho dos ferros e o peso dos materiais forjados com uso como as bigornas. Quem conheceu o lugar ainda quando em uso da ferraria há de lembrar o barulho e do calor intenso que vinham deste lugar que já não existe mais pois já não temos mais o transporte de carroças no centro nem cavalos pelas ruas.

Atualmente a ferraria já foi demolida, os ferreiros se aposentaram e este lugar que era o mais agitado e barulhento acabou e deixou lembranças muitas saudades de um tempo bem mais simples.

Nas áreas rurais de Araucária, ainda encontramos algumas ferrarias, mas, com o progresso tomando conta, são poucos que ainda utilizam tração animal para os serviços já mecanizados na lavoura, e mesmo os materiais como machados, martelos, pás e enxadas, agora são facilmente adquiridas em lojas de ferragens. O local onde havia essa Ferraria há uma loja de presentes, e para quem conheceu só resta a saudade desta ferraria e seus barulhos ritmados e constantes.

Edição n.º 1440.

Texto de responsabilidade de TEREZINHA DE SOUZA POLY – Administradora da Página Araucária uma Cidade uma Saudade do Facebook. Foto do acervo do Arquivo Histórico Archelau de Almeida Torres.