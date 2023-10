Terezinha Poly: A Victor do Amaral antes de 1.970!

Aqueles que conhecem a Rua Dr. Victor do Amaral somente após os anos 70, dificilmente reconhecerão esse trecho da principal via de nossa cidade. Mas, antes vamos relembrar como eram as estradas que hoje trafegamos com conforto. As ruas de Araucária, mesmo as do centro, em muito se pareciam com as do interior, uma estrada de chão de terra, onde as patrolas passavam pelo menos uma vez por mês para nivelar o solo que já estavam cheias de buracos, pedras soltas e mato crescendo nas laterais. As águas das chuvas corriam em valetas que na maioria dos lugares estavam a céu aberto.

A Prefeitura Municipal só recebeu a sua primeira patrola quase no final dos anos 60 ainda na administração do saudoso Prefeito Aleixo Grebos, e no final da década a Rua Dr. Victor do Amaral começou a receber a sua primeira pavimentação ainda em paralelepípedos, mas, como toda obra que só conhecemos a sua parte externa, mais complicado é a parte que não vemos e a que realmente tira o sossego dos moradores e usuários que é a construção da canalização das águas e esgoto. A colocação da tubulação, foi feita nos anos 70, que foi o ano em que a Sanepar instalou-se em Araucária e como primeiro trabalho foi a colocação das manilhas e canos para água e esgoto.

Para colocação destes tubos eram abertos profundos valos com máquinas e como vemos na foto, homens podem trabalhar dentro da vala e uma máquina transporta as manilhas para dentro do grande espaço. Ali as manilhas colocadas, receberiam depois da vala coberta, as bocas de lobo para onde as águas de chuva eram escoadas. Só depois deste serviço completo é que a Rua Dr. Victor do Amaral recebeu a sua pavimentação e calçadas, naturalmente com o passar dos anos, o revestimento de pedras foi substituído pelo asfalto e a Rua Dr. Victor do Amaral hoje é uma das mais completas vias de nossa cidade.

A década de 70 foi a década das grandes mudanças em Araucária. Em 1977 a Petrobrás inaugurou a Refinaria Presidente Getúlio Vargas, com ela um grande número de indústrias se instalaram em Araucária, centenas de novos moradores e uma mudança total na imagem da antiga e pacata Araucária. Aqui vemos as antigas construções da Rua Dr. Victor do Amaral próximo à Rua Manoel Ribas, as casas à direita não existem mais, e esse lugar agora possui um grande movimento comercial, assim como o lado esquerdo onde vemos o barracão claro com portas e janelas alguns lembram que era uma das propriedades da Família Torres que funcionava como Depósito de Cereais, mais tarde foi alugada para o Sr. Leonardo Santos que era conhecido na cidade como Baiano ou Tintureiro que era a sua profissão.

Esse barracão também já deixou de existir, no seu lugar está construído o Rihad Palace Hotel. A rua é larga, totalmente iluminada e com destaque para os sinaleiros inteligentes que iluminam desde o chão. Essa é via principal de nossa cidade, e, para quem só a conheceu depois de todo conforte ter se instalado ai está uma imagem do nosso passado, muito trabalho mas conseguimos receber o conforto e o progresso da sua terra de Araucária.

Edição n.º 1382