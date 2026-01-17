São muitas pessoas que conhecemos diariamente e facilmente passam a fazer parte de nosso cotidiano. Nem sempre essas pessoas são políticos ou fizeram grandes feitos, mas sim construíram uma vida feita de trabalho, justiça, amizades e respeito. Hoje, Araucária se despede de Walter Ferreira Gomes conhecido em toda nossa cidade como Jake.

A vida de Jake foi a de um araucariense simples, começou cedo a trabalhar e também foi dedicado ao esporte. Nos anos 60 quando Araucária possuía uma única panificadora, Jake foi um dos Padeiros que trabalhavam desde madrugada nos fornos da Panificadora Rosalia, em frente ao Instituto Sagrado Coração de Jesus, e logo ao amanhecer, a Padaria do Kaminski e outros armazens e bares da cidade já recebiam o pão quentinho, quem viveu esse tempo ainda lembra do Seu Julio e Seu João que faziam a entrega dos pães com charretes de manhã.

Araucária era uma cidade tranquila, com um número menor de moradores e todos se conheciam, nesta cidade Jake cresceu, trabalhou, estudou e participou ativamente dos jogos de futebol de nossa cidade.

Casou-se com Irene Knysak Gomes com quem teve quatro filhos: Walkiria Ferreira Gomes, Walker Ferreira Gomes, Fernanda Ferreira Gomes e Erica Ferreira Gomes, no esporte destacou-se jogando pelo Araucária FC, defendeu o SOBA quando o clube ainda estava em atividade, o Columbia EC. Mas foi no Araucária FC que teve seu maior destaque, pois enquanto teve saúde nunca deixou de participar das lutas do clube.

Foi um dos primeiros Funcionários da Copel em nossa cidade, foi também Funcionário da Prefeitura Municipal de Araucária, em todos os lugares onde atuou, sempre cultivou grande número de amigos, fez muitas amizades, tinha o respeito de todos os moradores, viu com orgulho seus filhos se tornarem profissionais respeitáveis dentro da cidade. Em 23 de julho de 2025, sua esposa Irene veio falecer, Jake já estava sentindo os primeiros sintomas e sua saúde requeria cuidados, e a perda repentina de sua querida esposa agravou o seu quadro, passando a requerer uma atenção de 24 horas constantes.

Neste dia 13 de janeiro, após tantas lutas, vitórias e alegrias, Jake nos deixou, e sua partida lembra que cada uma das pessoas que fazem parte de uma longa história, só são reconhecidas após seu passamento.

A sua vida foi como a de tantas pessoas que trazem seus caminhos dentro da honestidade, trabalho e amor. Ainda que todos seus filhos o amassem e se fizessem presentes, sua saúde debilitou-se rapidamente com a morte de sua amada Irene. Hoje aos 83 anos, após complicações devido ao câncer, Alzheimer e demência Jake nos deixou, ficou a história e a lembrança de uma pessoa alegre, amigo, pai e marido amoroso, trabalhador, atleta e que no final de sua vida pode sempre ser lembrado por seus amigos e familiares com orgulho. Particularmente sinto a perda com profunda tristeza, pois assim como tantas pessoas eu também o tinha como amigo e da família de muitas décadas. Nosso respeito e gratidão por essa vida que se despede e pelo orgulho de termos como um exemplo de ser humano.

