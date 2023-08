Terezinha Poly: As cantineiras e serventes do Szymanski

Com certeza as pessoas que estudaram no Colégio Professor Júlio Szymanski – EMPN nas primeiras duas décadas de sua inauguração sempre vão lembrar deste grupo das mulheres que eram encontradas todos os dias e não eram Professoras. Essas senhoras eram as Cantineiras e Serventes do ainda chamado Ginásio Estadual de Araucária, logo que os alunos e alunas chegavam ao portão da escola, logo no portão lá estava a Inspetora de alunos Dona Ana Derlika (primeira a direita junto com seu filho Carlos R. Frisoli), e, como todos nós ex-alunos lembramos ela era bastante rígida, observava e chamava atenção desde se o cordão dos sapatos dos meninos estivam bem amarrados, se o comprimento da saia das meninas não era muito curta, afinal era o início da moda mini saia, mas não na escola (era permitido 3 dedos acima do joelho e só), e todos nós meninas e meninos só podíamos entrar se estivesse de uniforme completo. Dona Ana era rígida, mas era justa, seguia as regras da escola e tinha o respeito de todos alunos e professores.

As outras senhoras desta foto, eram funcionárias do Ginásio Estadual de Araucária, trabalhavam na cantina, na limpeza das salas e do pátio, eram pessoas simples, caprichosas, brincalhonas, simpáticas, tratavam à todos muito bem porque sabiam que eram ainda crianças que só haviam mudado de curso logo depois do primário. Antes de conhecermos os nossos colegas de sala, eram elas que víamos nos corredores.

O Ginásio Estadual de Araucária, levou esse título quando passou para sua sede própria na Rua São Vicente de Paulo, anteriormente fazia parte do Grupo Escolar “Dias da Rocha” com o nome de Ginásio Estadual Governador Moyses Lupion, somente nos anos 60 que os prédios foram construídos, e lá passou a se chamar apenas Ginásio Estadual sem destinar um título à personalidade, já na década de 80 foi homenageado o Professor Júlio Szymanski, médico e professor polonês, que residiu em Araucária, seu filho Júlio Pinior Szymanski foi professor de Inglês e Artes Industriais neste estabelecimento.

A foto mostra sete mulheres, sendo que falamos separado de Dona Ana Derlika por ser a Inspetora de Alunos, mas aqui temos Dona Lourdes – a mais querida Cantineira (ela mesma fazia a pizza) vendia até fiado pros alunos e nunca levou calote de nenhum deles, Dona Rosinha que pessoa querida, sempre achava um motivo pra dar boas risadas, Dona Ezidéria, enfim todas essas senhora mereciam e até hoje merecem o nosso respeito.

Não tenho a identificação de todas nossas queridas serventes, como eram dois turnos, algumas delas trabalhavam em outro período. Mas fizeram parte de um grupo de pessoas que deram início ao mais querido estabelecimento educacional de Araucária: Colégio Professor Júlio Szymanski – EMPN. A foto faz parte do acervo de Carlos Roberto Frisoli, filho de D. Ana Derlika e de Savério Frisoli que foi o responsável pela construção deste Colégio, e outras obras de grande relevância pra Araucária. Carlos é o garotinho que está presente na foto. E não tem a identificação das senhoras. Atualmente elas são saudosas memórias, sobre a foto já se passaram 53 anos, o Colégio ainda tinha grama e até mato em frente, havia dois prédios e várias salas de aula, mas ainda havia salas vazias, bem diferente dos dias atuais quando já houve até a construção de mais um novo prédio e o corredor que separava os dois primeiros também já está ocupado, mas, o bom é lembrar os tempos simples e que essas senhoras davam conta de todo trabalho, cuidando com carinho como se fosse suas casas.

