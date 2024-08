Terezinha Poly: As pontes metálicas em 1992

Há 32 anos atrás a Rua Benjamin Constant, ainda pedia uma revitalização assim como as próprias históricas Pontes Metálicas. Após uma reforma na passarela, jateamento de areia para limpeza do metal, essas pontes sobre o Rio Iguaçu foram tombadas e oficialmente passaram a ser reconhecidas como Patrimônio Histórico Municipal e reaberta em 2005 com a presença dos Príncipes Orleans e Bragança descendentes do Imperador D. Pedro II durante a administração de Olizandro José Ferreira.

As pontes chegaram a ser interditadas em 2002 após ser declarada insegura, mas após sua reforma voltou a ser utilizada junto com a construção do Parque Linear, que abrigava uma pequena praça, com bancos e luminárias. Aqui vemos as duas pontes, a primeira para onde o trator se dirige e a segunda ao fundo, distante onde podemos ver apenas as laterais de ferro que apesar de seu brilho já estava como essa primeira com muitas ferrugens.

A reforma e a reabertura das pontes trouxeram novamente para Araucária a presença da realeza e para as pontes, mas o tempo ainda iria desgastar novamente as madeiras da passarela e por uma reforma foi realizada.

Em 2018 através da Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura de Araucária, já na atual administração as pontes passaram um por uma revitalização total, a passarela (chão) recebeu madeiras novas e resistentes, os metais receberam tratamento especial, novas pinturas nas muradas, a rua foi asfaltada e recebeu novas divisórias como estacionamentos e pista para caminhadas, novamente a rua está segura para passagem de veículos e as pontes ficaram mais bonitas como merecem um dos cartões postais de Araucária.

A imagem de uma rua estreita e poeirenta sem asfalto é algo para ficar em nossas lembranças do passado. Mas para que essa imagem ficasse completa o Rio Iguaçu deveria receber um tratamento para reviver e voltar a vida.

Edição n.º 1429.

Texto de responsabilidade de TEREZINHA DE SOUZA POLY – Administradora da Página Araucária uma Cidade uma Saudade do Facebook. Foto do acervo do Arquivo Histórico Archelau de Almeida Torres.