Terezinha Poly: As primeiras casas do Tayrá

O Bairro Jardim Iguaçu tem uma extensão considerável. Durante muitos anos toda sua área levava apenas um nome, e foi dentro deste vasto espaço que famílias foram se instalando, casas, comércio, templos e escolas foram sendo construídas, e, também deu-se início a implantação do primeiro Conjunto Habitacional de Araucária.

Como muitos devem lembrar, o Jardim Iguaçu era um lugar onde havia muitos “olhos d’agua” e isso deixava boa parte dos terrenos alagados e prejudicava a venda dos mesmos pela dificuldade em se construir sobre eles. Nos anos 70 parte da Av. Archelau de Almeida Torres começou a receber os estudos para futura implantação de asfalto, e melhoria na rede de iluminação, e deu-se início aos serviços de drenagem de vários lugares.

Do outro lado do Parque Cachoeira o primeiro Conjunto Habitacional foi construído e inaugurado nos anos 80, mas ainda havia o lado do Parque Cachoeira a receber também seus benefícios. Após estudos, limpeza e drenagens deu-se início a Construção do Conjunto Tayrá. Esse Conjunto Habitacional é relativamente novo, sendo que o lugar onde está localizado era uma imensa área de mata que aos poucos tiveram suas árvores cortadas, com as ruas sendo abertas e as casas construídas. As primeiras casas podem ser vistas nesta foto que mostra também como era o lugar onde hoje temos a Praça de Skate.

Esse terreno que fica as margens da Av. Archelau de A. Torres era um bom lugar para o gado pastar, pois tinha capim, sombra e água próximo. No alto as primeiras casas do Conjunto Tayrá já se faziam presentes. Atualmente esse lugar já ganhou a Praça do Skate, um lugar muito frequentado por jovens de todas as idades, possui canchas poliesportivas, possui cercas altas de tela para evitar que as bolas chutadas não atinjam veículos na rua, e, dão mais segurança ao frequentadores, é um lugar onde o Bairro se reúne, pratica esportes e tem contato de amizades.

Já se passaram algumas décadas, e, esse lugar se transformou totalmente, não existem mais lotes banhados. O espaço tornou-se uma área nobre, o bairro Iguaçu agora é dividido em vários loteamentos e cada um tem seu próprio limite, mas ainda mantém viva a história de seu passado, e sempre será respeitado. Mas já não existe mais esse espaço nem o gado que pastava. Já faz parte de nosso passado.

Edição n.º 1387