Terezinha Poly: As professoras do Dias da Rocha

Entre as diversas boas lembranças que temos da infância, não resta dúvida que as nossas primeiras professoras estão entre elas. A escola que nos primeiros dias parecia uma imensa construção, aos poucos foi se ajustando aos nossos dias, e, depois de algum tempo passamos a conhecer as salas de aula tão bem como as de nossas casas. Mas, o que marcava a cada ano letivo era a Professora que teríamos para nos ensinar, e aqui estão algumas das nossas mais queridas mestras.

Essa escadaria de poucos degraus é a frente do Grupo Escolar “Dias da Rocha” e algumas das professoras que fizeram parte da vida de tantos araucarienses. Algumas delas se formaram em Curitiba, antes da instalação da Escola Normal em Araucária, outras fizeram parte das primeira turmas de Professoras Normalistas formadas em Araucária, e todas foram professoras do Primário, portanto de alguns de nós uma delas foi a primeira professora.

O Grupo Escolar “Dias da Rocha” está localizado na Rua Major Sezino e pelos seus bancos muitos ilustres cidadãos de Araucária tiveram acesso às primeiras letras, e com certeza alguns tiveram aulas com uma destas mestras que vemos. São elas da esquerda pra direita. No degrau de cima Luiza Knopik, Silda Sally Willie Ehlke (in memorian), Arlete (in memorian), Elizabeth Chaves (in memorian), professora Xistu e Marilda Dea.

As do primeiro degrau também da esquerda pra direita são Uriema Ehlke Ferreira, diretora Roseles Bittencourt, Maria Luiza, Jacira Ritter e Maria Helena Saad Inckot. Esse registro fotográfico é da década de 70, e como pudemos ver algumas destas professoras já nos deixaram, mas o legado delas, de educar, socializar, alfabetizar as jovens mentes foi honrado e o dever cumprido, outras delas já se aposentaram e ainda hoje lembram de seus alunos e com certeza todos seus alunos jamais as esquecerão. O Grupo Escolar “Dias da Rocha” é uma das mais antigas escolas de Araucária e desde que foi construído neste endereço sua arquitetura é a mesma, muitas professoras e alunos passaram por essa porta, e para todos que por aqui estiveram nosso respeito e que esse grupo aqui apresentado seja realmente a representação do que essa escola sempre teve de melhor: as nossas queridas professoras.

