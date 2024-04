Terezinha Poly: Cinquentenário da imigração polonesa

Em 1922 a colônia polonesa, comemorava 50 anos de imigração para o Brasil. Foi em 1872 que os primeiros imigrantes poloneses chegaram e vieram para o Sul onde o clima mais ameno já era o primeiro a dar boas-vindas aos novos moradores. A maioria das pessoas que imigraram para cá não estavam apenas em busca de terras nem de riquezas, eram pessoas fortes, dispostas a enfrentar o cansaço do trabalho, mas vinham em busca de paz para poderem trabalhar e de liberdade para criar seus filhos e ter a segurança para uma vida digna. Eles chegaram com poucos bens materiais, mas a vida e a busca pela liberdade os acompanhava e esse era o seu bem maior. Muitas famílias chegaram despedaçadas, tiveram que deixar para trás sua Pátria, viram suas famílias morrerem ou serem escravizados pelos povos bárbaros e impiedosos que os destituíram de suas posses e os perseguiam, eles vieram para uma nova vida, atravessaram o Oceano Atlântico e chegaram em uma nova terra onde o que mais os esperava era muito trabalho, grande parte destes imigrantes vieram para uma nova cidade ainda em formação, e assim chegaram na Colônia São Miguel/Thomaz Coelho e foram recebidos pelas autoridades e pelo representante da Igreja Católica, enfim depois de tanto tempo entre a fuga, as despedi das e a viagem eles chegaram em Araucária.

Ao chegarem em um novo e diferente país, sabiam que teriam muitas dificuldades pela frente, a terra era diferente, alguns vinham de cidades de um país europeu, e aqui encontraram um lugar onde além do clima ser diferente, o idioma era diferente, os costumes e até a mata, mas havia no lugar pessoas que mostraria a eles o novo lugar, ensinaria o novo idio ma e mostraria como seria o seu futuro e seu trabalho. É um erro pensar que todos que imigraram eram apenas agricultores, eles eram a maioria, mas junto havia professores, médicos, religiosos e todos unidos se acostumaram à sua nova Pátria e todas as dificuldades encontradas. Mas não podemos ignorar que realmente a maioria dos imigrantes eram de pessoas acostumadas a lidar com a terra e não temiam o serviço pesado. Receberam glebas de terra, insumos, animais e aos poucos foram abrindo clareiras onde as árvores que eram cortadas ti nham sua madeira utilizada para construir suas casas e abrigo para os animais, as terras eram limpas e tratadas, havia o perigo de cobras, aranhas, escorpiões, ainda assim a coragem dos imigrantes não deixaria que isso os impedis se de progredir. E as famílias foram se estabelecendo, crescendo e progredindo. Enfim, a paz tão almejada foi encontrada, houveram guerras do outro lado do mundo, alguns jovens soldados descendentes foram como parte do Exército Brasileiro, a maioria retornou para casa, mas a perseguição do exército inimigo já não existia. E ao chegar o ano de 1922, esses imigrantes foram novamente reunidos no local onde chegaram para comemorar os 50 Anos de Imigração Polonesa no Brasil.

Na foto vemos que grande parte destes imigrantes são pessoas idosas. Talvez, ao chegarem ao Brasil, eram ainda crianças, e chegaram segurando a mão de seus pais. Agora junto com eles estão várias crianças que já podem ser chamados de brasileiros. Ao centro junto a guirlanda do cinquentenário está o Padre Boleslau Bajer que era o responsável religioso para receber os imigrantes poloneses, pois esses eram em sua maioria tinham sua fé na Igreja Católica.

O que vemos aqui são pessoas que chegaram ainda jovens em nossa cidade, e ali estão eles com as marcas do tempo nos rostos, com o cansaço estampado através da seriedade do momento, mantendo a pureza e a paz de anos de trabalho, com as mãos calejadas e dignas de receber as homenagens do tempo que viveram, trabalharam e construíram uma cidade e novas famílias. Araucária recebeu essas pessoas e essas pessoas fizeram Araucária, quando a saudade aperta eles relembram com suas músicas e suas tradições. O povo polonês sempre respeitou o local onde vi vem, e, nunca deixou de lado suas lembranças e amor à antiga Pá tria e também à nova Pátria que os acolheu. Um povo que se orgulha de seu passado e se alegra com seu presente. Já temos esse povo valente há 152 anos em Araucária, e nossa cidade ainda é marcada como lugar de povo trabalhador, pois mesmo com to das as dificuldades encontradas, ninguém jamais desistiu ou desanimou, nosso respeito e gratidão aos Imigrantes Poloneses.