Terezinha Poly: Dia de São Cristóvão

O Dia 25 de julho comemora-se o Dia de São Cristóvão, o Santo Padroeiro dos Motoristas, Viajantes e Peregrinos, nesta data em Araucária assim como em tantas outras cidades espalhadas pelo mundo a Igreja Católica realiza Procissões e festeja a data reunindo grande número de fiéis, que com seus veículos vão percorrendo as ruas da cidade transportando o andor com a imagem do santo. Durante muitos anos, as procissões percorriam apenas as ruas centrais da cidade, quando a imagem de São Cristóvão em seu andor era levada nos ombros dos fiéis.

A procissão realizada como parte da missa dos Motoristas, saía da igreja, percorria as ruas e retornava e quando a imagem estava novamente no altar, a missa era encerrada e seguia-se a Festa de São Cristóvão. Com o passar dos anos, os veículos passaram a fazer parte das procissões e o seu percurso foi aumentando, levando à imagem para outros bairros e áreas rurais.

Essa foto já tem mais de 40 anos. É a Procissão de São Cristóvão realizada em 1982. A imagem do Santo Padroeiro dos Motoristas está sendo conduzida sobre o caminhão do Sr. José Gondek (in memoriam) e passando por uma antiga Praça Dr. Vicente Machado. As ruas do centro ainda eram revestidas de paralelepípedos, a rua ao redor da Praça Dr. Vicente Machado ainda possuía mão dupla, e na esquina da Rua Presidente Carlos Cavalcanti a inesquecível Loja de Móveis e eletrodomésticos Móveis Pinheiro. Essa loja foi uma das primeiras a instalarem-se em Araucária depois da Comercial A.J. Franceschi e aqui ainda temos a loja fechada pois as procissões sempre se realizavam no dia de domingo e o comércio não abre aos domingos em nossa cidade.

As procissões são realizadas todos os anos conforme o calendário da Igreja Católica, o roteiro de sua passagem agora é praticamente em toda a cidade. Geralmente realizada na parte da tarde, a imagem de São Cristóvão é conduzida em caminhão do Corpo de Bombeiros e festejada e respeitada por todos em todas as ruas por onde passa seja em área urbana ou rural.

Lembramos que desde que a Cidade de Araucária existe e a Igreja Católica foi construída na Praça Dr. Vicente Machado, é dali que todos os anos a imagem de São Cristóvão sai para abençoar todos nossos caminhos e tudo que muda são as construções, as ruas e os novos trajetos que a cada ano aumenta, mas o que realmente não muda é a fé da Igreja Católica e dos fiéis, motoristas ou viajantes, no Santo Padroeiro de todos nós.

Texto de responsabilidade de TEREZINHA DE SOUZA POLY – Administradora da Página Araucária uma Cidade uma Saudade do Facebook. Foto do acervo do Arquivo Histórico Archelau de Almeida Torres.

Na publicação da semana passada cometemos um erro ao citarmos o endereço da primeira construção do Hospital São Vicente de Paulo ainda em madeira como sendo a Rua Major Sezino sendo que o correto é RUA PROFESSOR ALFREDO PARODI, endereço que desde 1946 pertence ao HSVP. Por favor desconsiderem o endereço errado da semana passada.