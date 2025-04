Terezinha Poly: Dois casarões históricos

Não precisa ser exatamente um antigo morador de Araucária para lembrar destas duas construções vistas aqui. Localizadas na Praça Dr. Vicente Machado, fizeram parte da História de nossa cidade. A primeira construção que descreveremos é a que aparece semidesmontada, já sem o telhado. Ali foi o primeiro cinema de Araucária, construído no início do século XX pelos saudosos Irmãos Arthur – Carlos e Bernardo Hassellmann, seu primeiro nome era Cine Teatro Império até a década de 30 quando foi adquirida pelo também saudoso Otavio Galize e passou a se chamar Cine Lider, que permaneceu neste endereço até parte dos anos 60, quando passou para a Rua João Pessoa.

O prédio já vazio foi alugado para funcionamento de uma Bicicletaria e dividiu a sala onde era a bilheteria do cinema com uma relojoaria até os anos 80, quando ali passou a ser a Araucar Veículos, um dos primeiros negócios dos Irmãos Dehaini que ali permaneceu até os anos 90 quando a loja de veículos passou para o endereço da Rua Major Sezino.

O prédio, embora com longa história como primeira casa de espetáculos de Araucária, foi demolido em 1994 e no seu lugar foi construído outro moderno prédio que foi locado para uma agência bancária. Entre a Loja de Veículos e o casarão da esquina, havia o Açougue do Seu Carlito, um dos estabelecimentos comerciais do centro de nossa cidade com grande freguesia e também foi demolido junto com o antigo cinema.

A segunda é esse casarão da esquina da Praça com a Rua Dr. Júlio Szymanski. Era outra construção histórica do início do século XX, construída por um comerciante de nome Pedro Schinlas, mais tarde a Família Trauczynski se tornou proprietário do imóvel e nesta ampla casa, alugou as salas de frente para a Praça Dr. Vicente Machado sendo ali instalado a primeira agencia do Banco do Estado do Paraná. O Banestado permaneceu neste endereço até final dos anos 50 quando mudou mais de uma vez até construir sua Sede própria, e o casarão passou a ser utilizado para fins comerciais e a Loja Belo Horizonte nas portas de frente para a praça central, mas o porão que nada mais era que outras grandes salas, passou a ser as instalações da Milk Mone, a primeira sorveteria de nossa cidade com produção própria e que tinha os melhores sabores que fazia que o local sempre estivesse lotado.

Essa construção ainda resistiu até parte dos anos 2000, quando também foi demolido e em pouco tempo duas das mais antigas e históricas construções deixaram de existir e foram substituídas por novos e modernos prédios. Não foram somente casas de espetáculos e comerciais que deixaram de existir, foram as lembranças dos primeiros filmes e dos primeiros espetáculos teatrais. Passou de cinema para bicicletaria e agencia de veículos. Foi o primeiro Banco da cidade, e foram pessoas que sempre estiveram presentes em cada novidade surgida em nossa cidade, e a lembrança de pessoas como Dona Mirtô, Seu Honório e a querida Dona Maria, na janela com seu croché e conversando com as pessoas que sempre a cumprimentavam. Foram todos parte da História de Araucária e que ficaram nas nossas lembranças e fotografias pois o progresso sempre cobra o seu preço e toda cidade é obrigada a progredir.

Texto e foto de responsabilidade de TEREZINHA DE SOUZA POLY – Administradora da Página Araucária uma Cidade uma Saudade do Facebook.

Edição n.º 1460.