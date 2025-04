Terezinha Poly: Domingo de ramos na Praça da Matriz

Essa é a antiga Praça Dr. Vicente Machado há 90 anos atrás. Muitos anos se passaram e diversas mudanças ocorreram que tornaram esse espaço totalmente diferente do que conhecemos atualmente. Por muitos anos, a praça era decorada para as mais diversas ocasiões festivas que ocorriam no calendário. Essa foto mostra um dos instantes que havia durante o Domingo de Ramos. A praça central era decorada para a Páscoa da mesma maneira que era decorada para a época de Natal. Entre a Igreja Matriz Nossa Senhora dos Remédios e o antigo Coreto em Madeira que havia na praça central. No Domingo de Ramos, enquanto os adultos participavam da procissão de Ramos, as crianças ficavam a vontade no gramado que existia rodeando a igreja.

Durante muitas décadas, a Praça Dr. Vicente Machado tinha um coreto feito em madeira que aos domingos havia banda tocando músicas e animando o pessoal que tinha o centro como o lugar principal de diversão, era o lugar onde estavam os bares, o cinema que era uma construção atrás da Igreja Matriz, apesar de pequeno, para a época de 1935 era grande e sempre estava lotado, era a boa época dos filmes mudos que o Cine Lider trazia para todos os finais de semana. Ainda assim, havia os bancos da praça onde os jovens se reuniam para conversar e namorar, e a chegada dos ônibus que nos finais de semana trazia grande número de pessoas que vinham pescar, nadar, fazer piqueniques nas margens do Rio Iguaçu, que tinha águas limpas, era um excelente pesqueiro, muito frequentado por turistas.

E essa era a nossa antiga Praça Dr. Vicente Machado que até os anos 50, ainda era uma praça simples, com um coreto, gramado, e uma árvore especial que está decorada no Domingo de Ramos que antecede a semana da Páscoa. Ainda contava com árvores nativas e um coreto para as bandas, discursos e bingos nos dias de festa da igreja, as pessoas podiam sentar-se na grama, e a árvore da Páscoa era decorada com muitas cores no Domingo de Ramos. Essa é uma das belas imagens do passado da Praça Dr. Vicente Machado, um tempo que vai longe e mostra a lembrança de uma cidade pequena e pacata, como toda cidade interiorana, que um dia Araucária já foi e hoje se transformou em um centro industrial.

Texto e foto de responsabilidade de TEREZINHA DE SOUZA POLY – Administradora da Página Araucária uma Cidade uma Saudade do Facebook.

Edição n.º 1459.