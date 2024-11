Terezinha Poly: Feira Gastronômica Noturna

Durante a administração do ex-prefeito Municipal de Araucária o Médico Dr. Rogério Donato Kampa, a população pode contar com a Feira de Produtos Agrícolas Locais.

Na feira podia ser encontrado as mais variadas produções agrícolas da área rural que eram recém colhidos e na madrugada já estavam à disposição para compra, também podia ser adquirida broas, carnes, embutidos, compotas das mais variadas. De início a feirinha funcionou na Rua Alfred Charvet, ao lado da Casa do Cavalo Baio tendo mudado de lugar por diversas vezes e ocupado as Ruas Elvira Pizzatto Fruet, Praça Dr. Vicente Machado, Terminal Rodoviário de Araucária, mas no local onde essa foto foi feita foi com certeza o tempo de maior procura pela Feirinha. Trata-se da Rua Professor Alfredo Parodi, no trecho compreendido entre a Av. Archelau de Almeida Torres e a Rua Heitor Alves Guimarães no Centro da cidade.

A feira que até então era realizada somente aos sábados, ao ser transferida para esse endereço passou a ter três dias de funcionamento sendo às 3ªs, 5ªs e sábados, e também foi neste endereço que teve início a Feira Gastronômica. Como todos já tinham conhecimento da variedade da culinária de Araucária, aqui puderam encontrar os mais variados pratos típicos, das diversas nacionalidades. E a grande novidade é que essa Feirinha Gastronômica funcionava à noite, e a grande procura não era somente das pessoas que iam até lá só a passeio, mas muitos fregueses vinham direto do serviço e faziam uma parada para o jantar, e como era a noite, muitos alunos dos cursos noturnos, aproveitavam para ir até lá para aproveitar uma das poucas atividades que havia na noite.

Aqui temos a foto do funcionamento da Feirinha durante as festas juninas, nestas noites a feira era muito animada, pois além das comidas havia os tradicionais quentões, pinhão e outros produtos da época. A feirinha era realmente muito animada, mas, também não ficou aqui e depois de algum tempo podia ser visitada em outros lugares sendo que a Praça Dr. Vicente Machado foi um destes lugares passando depois para o pátio Terminal Rodoviário, esses dois últimos endereços foram muitos anos, mas depois do Terminal já deixamos de ter notícias se a feirinha haveria de continuar, somente neste ano corrente que tivemos a chamada para o novo endereço da Feirinha na Praça da Bíblia. Já a Feira Gastronômica, assim como outros que tinham barracas passaram para a esquina da Av. Archelau de A. Torres no espaço UP, e a feira de produtos agrícolas não acompanhou. Hoje podemos lembrar com saudades desta Feira noturna e sentir saudades deste tempo que ainda havia mais um espaço para ser utilizado pela população na noite de Araucária, porque neste endereço, há tempos que não há mais feiras somente o intenso tráfego de veículos.

Edição n.º 1441.

Texto de responsabilidade de TEREZINHA DE SOUZA POLY – Administradora da Página Araucária uma Cidade uma Saudade do Facebook. Foto do acervo do Arquivo Histórico Archelau de Almeida Torres.