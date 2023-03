Terezinha Poly: Irmãos Iarek: os últimos ferreiros do centro da cidade de Araucária

Localizada no centro da cidade, ao lado da Casa do Cavalo Baio, a Ferraria iniciou suas atividades nos anos 50, quando os irmãos Olivio e Vitório Perreto fundaram o estabelecimento. Até então nas ruas da cidade o que mais se via eram as carroças e charretes transportando famílias e trabalhadores, e naturalmente eram puxados por cavalos. Em muitas áreas esse era o único meio de transporte, aos domingos a Praça Dr. Vicente Machado era tomada por dezenas de carroças, eram as famílias das áreas rurais que vinham para a missa, e muitas vezes, os ferreiros trabalhavam no domingo para atender os pedidos dos trabalhadores rurais que aproveitavam a vinda para o centro e trocavam as ferraduras dos cavalos, assim como apanhavam as encomendas de martelos, machados, e conserto de outros materiais de uso diário no trabalho. E até o final dos anos 60 a Ferraria era propriedade dos Irmãos Perreto, em 1970 o estabelecimento foi vendido para os Irmãos Iarek. Miguel e Francisco Iarek foram os próximos Ferreiros que substituíram os primeiros irmãos.

Por décadas, um barracão em madeira ao lado da Casa do Cavalo Baio trabalhava desde muito cedo até as 18h00 do local ouvia-se o som alto de batidas em metal por muitas quadras, eram os martelos nas bigornas, o lugar era muito quente pois o metal aquecido em brasa viva para o trabalho manual de martelos que dão forma às peças ficava aceso direto com o fole a soprar as chamas para que não esfriasse o material de trabalho.

O serviço de ferreiro é perigoso, exige muito esforço e também muita força física e disposição para aguentar no local de trabalho uma temperatura extremamente alta e também o convívio com o odor de material metálico sendo trabalhado e outros produtos químicos que os serviços de ferraria exigem.

No final dos anos 70 o Sr. Miguel Iarek passou para seu filho Mario a sua parte da oficina, no entanto continuou trabalhando, mas, Araucária já estava em fase de um grande e repentino crescimento. As carroças, charretes e cavalos se tornavam cada vez mais raros, os machados e serrotes usados para derrubada de árvores e corte de lenha para forno e fogão, já começava a ser esquecido e perdendo espaço para o uso de gás.

Já não havia a necessidade de um forno, uma bigorna, martelos e fogo continuarem a fazer parte dos sons e serviços do centro de Araucária. O Senhor Francisco já de saudosa memória ficava assim para o Sr, Miguel Iarek, a responsabilidade de se tornar o último dos Ferreiros que trabalharam no centro de nossa cidade. Em 1999 a Ferraria dos Irmãos Iarek encerrava suas atividades. O local e material foram vendidos e o estabelecimento fechava suas portas para sempre. Com Francisco já falecido o Sr. Miguel aposentou-se e passou a dedicar-se a família. Em algumas áreas rurais da cidade ainda existe cidadãos que se dedicam à arte da ferraria, mas, ao contrário de anos atrás, hoje os serviços já não são obrigatoriamente essenciais, pois muita coisa pode ser feita através da industrialização, mas, para quem conheceu um lugar assim, mesmo com o grande e ritmado barulho que fazia, ainda deixou muitas saudades do barulho.

Edição nº.1353.