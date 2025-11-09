Aqui está um dos mais antigos estabelecimentos comerciais da Cidade de Araucária. É difícil dizer qual foi a época que esse armazém e bar foi mais frequentado. Construído nos anos 50, seu primeiro proprietário foi o Sr. Wenceslau Jasiocha (in memoriam) personagem de personalidade carismática conhecido por todos como Was­seco. O Sr. Wasseco além de ser conhecido pelo seu estabelecimento comercial foi Diretor da Sociedade Operária Beneficente de Araucária – SOBA e sempre esteve ligado ao meio político e cultural de Araucária. Localizado na Rua Gabriel Campanholo no Bairro Estação, o Bar / Armazém foi construído de frente para a estação ferroviária, no tempo que os trens faziam passagem diária no bairro.

Durante as décadas de 50/60/70 e parte da década de 80, a administração do local foi do Seu Wasseco, o armazém além de ser um ponto de referência no Bairro Estação, era o local que as famílias faziam as compras mensais, outros compravam no “caderno”, pois aqui era um comércio familiar e no bairro todos se conheciam. Mas, depois de muitos anos cuidando do estabelecimento o Seu Wasseco se aposentou e mudou do local, sua residência era ao lado do armazém, e seu movimento assim como de todo o bairro começou a diminuir depois que a estação férrea foi demolida e os trilhos retirados, já nos anos 70. Na aposentadoria de seu proprietário, o casal Teodoro e Terezinha Kujbida, que já haviam trabalhado no estabelecimento, ficou com a responsabilidade e direção de cuidar do Armazém Wasseco, até que foi adquirido pelo casal Ana e Augusto Bertoti, ao alterar seus proprietários o estabelecimento passou a se chamar “Bar e Mercearia Santo Antonio”.

O nome é uma homenagem à Santo Antonio de Pádua, padroeiro do Bairro Estação, onde está a sua Capela próxima a este comércio. Durante o tempo em que o Bar e Mercearia Santo Antonio esteve em atividade, o movimento retornou e a frequência também, afinal aqui era um lugar que amigos se encontravam para compras, para tomar um refrigerante ou cerveja enquanto jogavam uma partida de bilhar. As crianças sempre foram grandes frequentadores deste lugar, as vitrines possuíam doces variados e a passagem para a escola fazia daqui parada obrigatória para todos.

Aqui vemos um dia tranquilo, possivelmente uma manhã de domingo, quando sempre havia fotógrafos que conduziam aqueles burrinhos pintados de zebra. Foram mais alguns anos que esse estabelecimento esteve com suas portas abertas e sua freguesia presente até parte dos anos 2000.

Após o encerramento da Mercearia e Bar Santo Antonio, ou como todos chamavam o Bar do Bertoti o estabelecimento fechou as portas e chegou a ser vandalizado, legando uma triste imagem de abandono, até que há alguns anos atrás, novamente as portas foram reabertas como a razão social de “Armazém 39”, um restaurante e bar bastante frequentado e com um nome já reconhecido pelo seu endereço.

Há um projeto que já vem se realizando, que é a duplicação da PR 423, uma das mais novas vias da cidade que surgiu anos após a desativação da estrada de ferro, estamos na torcida para que esse não seja mais um patrimônio a ser destruído, tirando a imagem histórica do Bairro Estação.

Edição n.º 1490.