Terezinha Poly: O antigo Clube União

Talvez seja essa fotografia, já gasta pelo tempo de existência, o registro mais antigo do Carnaval que havia em Araucária. Apesar do local atual em nada lembrar o registrado na fotografia, esta é a Rua Dr. Victor do Amaral já próximo à Praça Dr. Vicente Machado, e essas pessoas estão reunidas em frente ao antigo Clube União Araucariense.

Em 1910 Araucária era uma cidade que ainda estava recebendo os diversos imigrantes europeus que construíram as diversas Colônias Rurais e outras tantas famílias imigrantes que residiam na área urbana. Não existe um registro oficial do primeiro baile de carnaval realizado em nossa cidade, mas o fato, é que desde o início do século XX as pessoas já brincavam em três dias de folia que antecedia os quarenta dias da Quaresma.

A foto nos mostra as antigas construções da sociedade, assim como das outras construções que existiam ao seu lado. O clube era a primeira casa em madeira, com lambrequins na fachada e com uma sacada fechada com uma cerca em ripas trabalhadas. Era um casarão amplo que se parecia com as outras casas ao seu lado. Apesar do desgaste da foto, acima do clube vemos a casa da Família Senegaglia, seguida pela residência da Família Ianoski e a terceira é a residência da Família Karas.

A primeira casa seguindo o clube, pertencia ao casal José e Catarina Senegaglia (saudosos) conhecidos como Bepi e Catina. Quando o Clube passou por uma total reconstrução, e passou a ser em alvenaria, até a sua conclusão que foram as portas de frente, a entrada para o salão era feito pelo quintal do casal Senegaglia. Era uma época simples, as pessoas que frequentavam o clube eram todos conhecidos, pois já houve época que Araucária era apenas uma Vila.

E neste tempo de simplicidade, mas de grande zelo com suas construções, que essa bela e grande casa foi refeita em alvenaria e passou a se chamar Clube Apolo. Esse título já veio no final da década de 20 e, como sempre teve grandes e animados bailes e muito se engana quem pensa que os carnavais de Araucária eram confinados apenas aos clubes sociais do centro ou dos bairros, havia sempre aqueles foliões que preferiam pular o carnaval na rua, independente do estado da rua, pois ainda não havia nem calçamento das ruas.

Mais tarde, o Clube Apolo acabou ganhando o nome de Clube União Araucariense e com esse novo título passou a ter outros diversos eventos além dos bailes. Sua entrada já voltada para a Rua Dr. Victor do Amaral não utilizava mais o quintal dos vizinhos, que foram alguns dos primeiros associados do Clube Apolo/União Araucariense. A partir do final da década de 30 os bailes de carnaval, assim como os outros bailes passaram a ser realizados apenas no salão, mas a animação era tão grande como antigas folias de rua.

Atualmente, o Clube União Araucariense é mais uma das sociedades recreativas de Araucária que encerrou suas atividades. A construção ainda permanece no centro da cidade, mas suas atividades sociais, recreativas e esportivas deixaram de existir, apesar do grande número de associados que havia. Nos dias de hoje, apesar de Araucária ser uma cidade industrializada que já deixou de ser uma vila pacata e uma cidade agrícola, infelizmente não há mais carnavais de rua nem clubes sociais para essa diversão. Ainda bem que algumas fotos de nosso passado mostram com saudades como Araucária já foi uma cidade carnavalesca.

Texto de responsabilidade de TEREZINHA DE SOUZA POLY – Administradora da Página Araucária uma Cidade uma Saudade do Facebook. Foto do acervo do Arquivo Histórico Archelau de Almeida Torres.

Edição n.º 1455.