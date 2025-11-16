Na década de 50, tempo que Araucária ainda podia ser chamada de cidade pequena, algumas das primeiras construções visando o futuro do lugar já começavam a surgir. Apesar da época e dos poucos veículos que rodavam pela cidade, já se podia contar com excelentes Oficinas Mecânicas e com profissionais extremamente responsáveis, que em equipes trabalhavam em cada veículo que vinha para atendimento pois a maior dificuldade que os veículos enfrentavam, apesar de sua excelente mecânica eram as estradas que causavam maiores danos, mas as oficinas estavam sempre preparadas para os reparos necessários.

A Oficina e Posto Nossa Senhora Aparecida, fazia parte das poucas oficinas e posto que havia no passado. Localizava-se na Rua Benjamin Constant próxima as Pontes Metálicas sobre o Rio Iguaçu, fazendo também vizinhança com o Estádio do Araucária FC. foi fundada pelos irmãos Felix e Felipe Inkot e considerado o Primeiro Posto de Abastecimento de Combustíveis com a Bandeira Shell.

Nos anos 60, dois novos funcionários passaram a fazer parte do quadro de trabalhadores do Posto, eram os também irmãos Luiz e José de Jesus Karas, durante algum tempo os quatro fizeram parte do mesmo ramo de atividade, vindo mais tarde os Irmãos Karas adquirirem a parte dos Irmãos Inkot e construírem nas proximidades da Ponte Nova do Iguaçu uma nova Sede para a Oficina Mecânica e para o Posto de Abastecimento. A construção onde havia funcionado o primeiro Posto Shell agora encontrava-se vago, mas não por muito tempo. Como eram conhecidos os Irmãos Inkot sempre foram pessoas com grandes ligações agrícolas, e, a antiga oficina e posto passou a ser uma Cerealista onde os agricultores conseguiam ter acesso a melhoria das sementes, venda e transporte de suas produções.

Passado o tempo, mais uma vez, aqui ficou fechado após a Cerealista encerrar suas atividades. A sua penúltima ocupação foi como Armazém da Associação dos Servidores da Prefeitura Municipal de Araucária – ASPMA, ocorrido dentro dos anos 80, após o encerramento do Armazém da ASPMA e um tempo fechado, essa construção atualmente abriga uma Gráfica.

Hoje quando vemos a gráfica em atividade, poucos lembram do longo caminho que a construção que fica próximo a um grande centro que abriga Estádio de Futebol, Pontes Históricas, Rio Iguaçu, a antiga Usina e Oficina da Secretária de Obras, do antigo Bar do Bonin que hoje é o Orfanato Quadrangular ou Educandário Mariano Rodrigues de Castro, e, que cada um deste lugares citados tem sua história vemos como nossa cidade é rica em história e personagens, mesmo quando elas se encontram dentro de um pequeno trecho de nossa Araucária.

Texto de responsabilidade de TEREZINHA DE SOUZA POLY – Administradora da Página Araucária uma Cidade uma Saudade do Facedbook. Foto do acervo do Arquivo Histórico Archelau de Almeida Torres

Edição n.º 1491.