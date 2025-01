Terezinha Poly: O centenário Dias da Rocha

Já passados mais de um século sobre essa foto, apresentamos os primeiros alunos, professoras, e instalações do Grupo Escolar Dias da Rocha.

A foto é do ano de 1921, e o Grupo Escolar “Dias da Rocha” ainda utilizava as dependências do Prédio do Antigo Fórum Cível para ministrar suas aulas. Esse prédio além das funções judiciais dividia as salas com os alunos do curso primário da escola que ainda não havia construído sede própria.

Durante muitos anos a escola e o fórum dividiram esse espaço, apesar desta primeira construção não ter a grande estrutura das que se seguiram. Sua localização era na Rua Major Sezino e o prédio possuía linhas clássicas, era uma construção suntuosa e espaçosa com jardins, e que durou até a década de 40, quando foi demolido e construído um novo prédio, que esteve em atividade até os anos 2000 quando o CEEBJA passou a utilizar o espaço para seus alunos, e as atividades jurídicas passaram para uma nova construção no Jardim Laranjeiras, mas aqui, nesta foto de 1921, o que vemos são os alunos de um dos maiores e melhores estabelecimentos de ensino que só teve sua sede própria inaugurada em 1938, na mesma Rua Major Sezino, local onde permanece até os dias atuais.

Mesmo com 104 anos sobre a foto, temos aqui pessoas respeitáveis e reconhecidas pelo seu dedicado trabalho, foram as primeiras educadoras, inspetor e alunos, num tempo que as escolas eram escassas em nossa cidade. Ainda que não tenhamos todos os nomes das pessoas presentes alguns destes pioneiros da educação podem ser identificados como o INSPETOR JOÃO MACHADO à esquerda de chapéu, as Professoras ODETE BALÃO – DEJANIRA ALVES RIBAS DE ALBUQUERQUE. Alguns alunos como CECILIA GRABOWSKI – REYNALDO ALVES PINTO – CELINA MERHY – OLGA MERHY – LIDIA VOSS – OLGA PEREIRA – BALBINA PEREIRA.

Mesmo não identificando todas as pessoas, temos aqui um grupo de pessoas que fizeram parte da História da Educação em Araucária. Poucas destas pessoas ainda temos entre nós e já com idade avançada, outras tantas hoje são homenageadas com escolas com seus nomes ou então ruas da cidade. Há mais de cem anos atrás, estudar ou ministrar aulas era um desafio, mas graças a esses pioneiros hoje Araucária é reconhecida como grande centro educacional.

Edição n.º 1449.

Texto de responsabilidade de TEREZINHA DE SOUZA POLY – Administradora da Página Araucária uma Cidade uma Saudade do Facebook. Foto do acervo do Arquivo Histórico Archelau de Almeida Torres.