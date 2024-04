Terezinha Poly: O legado do Sr. Alvacir

No dia 22 de setembro de 2018, a Câmara de Vereadores de Araucária concedeu ao Senhor Alvacir Francisco Busquette a Placa de Moção de Aplausos em reconhecimento ao seu incansável trabalho como um dos Profissionais que há mais tempo vinha exercendo a Profissão de Barbeiro em nossa cidade em seu Salão na Avenida Archelau de Almeida Torres Bairro Jardim Iguaçu.

A história da vida do Sr. Alvacir é de um araucariense descendente de imigrantes italianos, cujo avô nasceu a bordo do navio que trazia esses imigrantes para o Brasil, vindo a família se estabelecer em Araucária. Seus pais eram Aristóteles e Aracy Conceição Araoucha Busquette que após o casamento passaram a residir na localidade rural de Espigão Alto onde o Sr. Alvacir nasceu. Desde cedo aprendeu a valorizar a educação, tendo sido alfabetizado pela sua mãe que era Professora nomeada pelo Estado e responsável por várias Escolas Isoladas na Região onde residiam, mas quando seu esposo encontrou emprego em outra cidade, Dona Aracy o acompanhou. A Família seguiu para a Cidade de Guarapuava onde o Sr. Aristóteles passou a exercer a função de Madeireiro, a mesma que tinha em Araucária, mas já estava em falta em nossa cidade devido à escassez de trabalho, e foi em Guarapuava que o Sr. Alvacir conheceu se casou com a Sra. Alivina Moraes.

Ainda em Guarapuava, casa do e já pai de quatro de seus sete filhos, retornou para Araucária, onde passou a trabalhar na Fábrica de Tecidos de Linho São Patrício, dividindo meio expediente na fábrica e o restante já iniciava os serviços de corte de cabelo e barba profissão que o consagrou e que aprendeu sozinho.

Seu Alvacir não era filho único, possuía mais um irmão e duas irmãs: AZUREA – UBIRATAN e MARIA hoje todos estão na paz eterna de Deus. O casal teve sete filhos: ARACI – JURACI – ALBARI – ALVARO – MARLENE – OLIMPIA E ANGELA, sendo que Araci nos deixou em 1990 se tornando uma saudosa memória.

Desde seus 15 anos o Sr. Alvacir exerceu a Profissão de Bar beiro e Cabeleireiro. Mas sempre foi um exemplo incansável de trabalhador, foi Lavrador, Madeireiro, Operário e jamais deixou se abater ante cansaço, pois tudo que fazia tinha a convicção de dar o melhor e sempre agir corretamente. Era um homem religioso, sempre acompanhava as procissões e participou de várias e melhores festas na cidade, tinha orgulho de conhecer todas as Igrejas desde o início de suas construções quando Araucária ainda era uma cidade simples de poucos habitantes e formavam uma grande família onde todos se conheciam. Tempos e vida mais simples. Depois de anos de dedicação e trabalho o Sr. Alvacir “tentou” se aposentar, mas, quem por tanto tempo trabalhou, fez grandes amigos que vinham ao seu salão para fazerem a barba e cortar cabelo com ele, assim acontece quando a pessoa é dedicada, educada e não faz fregueses e sim amigos.

Como boa árvore dá bons frutos. Os filhos de Seu Alvacir são professores atuantes e respeita dos dentro da cidade de Araucária, mas teve em seu filho ALBARI a sequência do legado de seu trabalho, um dos profissionais Cabeleireiro e Barbeiro mais famosos e estimados de nossa cidade, assim como seu pai o foi.

Albari teve em seu pai o exemplo, foi seu mentor e ensinou a arte de cortar cabelos e fazer barbas, que ampliou fazendo cursos profissionalizantes. Mas aprendeu também como ser amigo de cada freguês. Há mais de 35 anos vem exercendo sua função que primeiro dividia com seu pai e hoje o faz sozinho, pois Seu Alvacir já é uma saudosa memória.

A vida de Seu Alvacir é um exemplo. Homem honesto, trabalhador, respeitador de costumes e da família. Lutou e manteve sua família sempre unida, a prova fica nesta foto onde seus filhos o rodeiam com amor, carinho e respeito. Ele era um homem calmo, que adorava uma boa conversa e sempre com o chimarrão perto. Durante todo o tempo que o tivemos por perto nunca houve um momento que deixasse de sorrir e ser uma pessoa agradável e simpática.

No dia 18 de agosto de 2019 aos 87 o Sr. Alvacir Busquette nos deixou para residir na eterna paz de Deus. Sua passagem pela vida foi marcada pelo trabalho, educação, amor, respeito. Além do exemplo de trabalho e honestidade que fez parte da educação de seus filhos deixou também o lema com o qual viveu, passado de seu bisavô que passou para seu avô e na consequência seu pai e que ele passou para seus filhos: “respeitar, respeite todo mundo, trate todos bem, com amor, com carinho, com honestidade”. Como ele mesmo lembrava é de um tempo que honestidade existia e muito, e era o que vinha em primeiro lugar, assim falou esse homem que até hoje é lembrado por amigos e muito amado pela família, e com um sorriso inesquecível por todos que tiveram a honra de conhecer e aprender com ele como mantém uma família unida com amor, carinho e respeito, e amava seu trabalho.