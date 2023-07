Terezinha Poly: O primeiro posto de gasolina de Araucária

Em 1955 Araucária recebia a instalação do primeiro Posto de Abastecimento de Combustíveis. Mais uma vez a Família Druszcz se tornava pioneira nos primeiros passos rumo ao progresso, como já havia feito no início do século quando trouxeram a energia elétrica instalando a primeira usina elétrica na Rua Dr. Victor do Amaral no local onde mais tarde o Dr. Amur Ferreira (in memorian) construiu o Postão de Saúde. Mas aqui também na Rua Dr. Victor do Amaral, local onde foi a Garagem dos Ônibus da Empresa Araucária e do TRIAR, que foi construído o Posto Bela Vista.

O Posto Bela Vista sob a bandeira da franquia Texaco, foi construído pelo Sr. THEOFILO DRUSZCZ e seu genro MIGUEL KRIGER, nesta foto ambos são visto na marquise do Posto. Essa era uma construção comercial, mas assim como as residências em décadas passadas, era tradição a colocação de um nicho em cima da porta de entrada com o Santo de devoção da família. O Posto Bela Vista foi o primeiro a atender o abastecimento dos veículos, a sua localização abrangia desde a Rua Dr. Victor do Amaral e seguia até os fundos na Rua Julieta Vidal Ozório, e, nesta rua havia a Oficina, Carpintaria, Ferraria, Lataria e Pintura e também um (como dizem) Boteco, ali havia um porão porque naquela época não havia geladeiras, onde ficavam as bebidas para se manterem frescas. Como se vê, não é de hoje que os Postos oferecem os mais diversos serviços e atendimentos, e mais uma vez falamos do pioneirismo da Família Druszcz ao implantar tantos atendimentos em um só endereço.

Este lugar alguns anos depois desta inauguração, foi a garagem dos Ônibus da Empresa Araucária de Transportes Coletivos e também do TRIAR. Muitas mudanças ocorreram desde a Rua Dr. Victor do Amaral e no terreno que faz frente para a Rua Julieta V. Ozorio. Há muitos anos que o Posto deixou de existir, e, ali passou a ser apenas a Garagem de Ônibus.

Atualmente, o espaço é ocupado por diversos estabelecimentos comerciais, agencia bancária e garagem de ônibus o terreno era amplo, por isso é tão bem dividido. Essas são algumas das mudanças pelas quais Araucária vem passando ao longo dos anos. Muitas partes das quais nossa cidade foi construída, começaram com obras que os pioneiros construíram. Famílias como a Druszcz, imigrantes que vieram para nossa cidade atravessando o Oceano Atlântico, trouxeram a coragem e determinação para construir a cidade de Araucária.

Edição n. 1369