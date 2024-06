Terezinha Poly: O primeiro veículo de Araucária

O ano era 1904. Araucária no início do século XX ainda era uma cidade em crescimento, os imigrantes ainda estavam chegando de diversas partes do mundo, e muitos já estavam estabelecidos aqui. Junto com os novos moradores da cidade, também vieram seus bens, seus conhecimentos, seus costumes. Apesar de Araucária ter por muitos anos a fama de cidade agrícola, junto com a agricultura vieram também as Olarias e Serrarias, formando um conjunto de empregos e, principalmente, aproveitando a matéria-prima que havia em abundância na região.

Sempre que falamos sobre imigrantes, os primeiros a serem lembrados são os Poloneses e Ucranianos, mas também houve grupos de Alemães, Libaneses e Italianos, e entre esse grupo de italianos algumas pessoas que se destacaram pelas técnicas e serviços que trouxeram da Europa, entre esses homens que se dedicaram ao nosso progresso destaca-se o senhor João Sperandio.

O Sr. João Sperandio era um homem visionário e realista, foi pioneiro no Escotismo, construiu escolas na cidade, fundou uma das maiores Madeireiras em Campo Redondo, que hoje já desativada ainda tem os equipamentos e maquinários conservados em sua estrutura, colaborou na construção das grandes estruturas de pedra das Pontes Metálicas que substituíram as primeiras feitas em madeira que foram levadas por uma das cheias do Rio Iguaçu, colaborou nas obras da Praça Central e das ruas ao redor da Igreja Matriz Nossa Senhora dos Remédios, e foi o proprietário do primeiro automóvel de Araucária.

Muitos de nós ainda lembramos do estado das estradas de Araucária até pouco tempo atrás, imaginem no início do século passado como eram as ruas. Lembramos que as máquinas de aplainam as estradas ainda não haviam sido inventadas, os veículos motorizados eram pequenos e destinados a passeio. Até então as carroças e charretes eram o meio de locomoção, mesmo assim enfrentaram por muito tempo a poeira, a lama e os buracos das ruas. O Sr. João Sperandio realmente foi o pioneiro no automobilismo em Araucária.

Esse foi o primeiro veículo de Araucária, e, como podemos ver, causou grande curiosidade e chamou muito a atenção quando começou a percorrer as ruas da Cidade de Araucária, conduzido por aquele senhor alto, magro e de longas barbas brancas. Essa era a descrição do Sr. João Sperandio, um italiano que residia na localidade de Rio Abaixinho. Conhecido e respeitado em toda região, contribuiu muito com o progresso de Araucária, assim como despertou a curiosidade de muitas pessoas quando trouxe o primeiro automóvel para nossas ruas, trouxe também muitos empregos em suas indústrias, despertou o espírito de preservação da natureza em jovens com o escotismo, e colaborou com a educação em toda cidade. Atualmente o Sr. JOÃO SPERANDIO é uma saudosa memória. Seus descendentes residem em nossa cidade na casa que ele construiu e ainda resiste ao tempo.

A memória do Sr. João Sperandio, hoje é honrada e homenageada na localidade rural de Rio Abaixinho local onde viveu e que deu à escola local o seu nome.