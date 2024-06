Terezinha Poly: Os melhores caldos e sopas da cidade

Com a chegada do outono e a proximidade do inverno a primeira ideia que nos ocorre é um bom prato de sopa ou um caldo especial, preparado com capricho e carinho, pois é, nós aqui em Araucária tivemos o privilégio de contar com uma das melhores cozinhas especializadas em caldos, sopas e pratos especiais e quentes para inúmeros clientes que saboreavam esses pratos até mesmo nas estações mais quentes.

Seu Ciro e Dona Rosa, esse era o casal responsável pelos pratos deliciosos que tanto sucesso faziam. A Casa dos Saborosos Caldos localizava-se na Rua Dr Victor do Amaral, era uma construção simples em madeira, foi uma das residências que faziam parte da Vila Operária dos Funcionários da antiga e desativada Fábrica de Tecidos de Linho São Patrício. Na década de 60, quando a Fábrica encerrou suas atividades, muitas famílias de funcionários ainda permaneceram nas casas, e, esta era uma delas.

Embora todas as casas tivessem o mesmo estilo e tamanho, essa foi a que mais marcou, e não foi somente pelas deliciosas refeições, para quem frequentou o local tinha um respeito e carinho imenso pelo casal Rosa e Ciro, eram educados, atenciosos, tratavam a todos com muito carinho e daí que muitas pessoas sempre retornavam pelo cardápio e também pela atenção que recebiam e com a certeza esse local sempre teria a boa comida e seus proprietários que deixavam tudo perfeito como uma grande família.

Não temos um registro oficial de quando esse local encerrou as atividades. A princípio tivemos a perda de Dona Rosa, após seu falecimento, o Sr. Ciro continuou com as sopas e caldos, e grande freguesia, mas não foi por muito tempo, logo as atividades foram encerradas. Por muitos anos o casal trabalhou junto, o amor pela boa comida fazia com que ambos nos preparassem a melhor comida.

Atualmente não resta nenhuma destas residências, o espaço que elas ocupavam compreendia entram as ruas Av. Dr. Victor do Amaral e a Rua Fernando Suckow, hoje totalmente ocupado por construções em alvenaria e comerciais. O Sr. Ciro reside atualmente na Cidade de Goiânia. Hoje temos diversos restaurante e lanchonetes em Araucária, no entanto, jamais teremos outra Casa de Caldos tão saborosa como essa. Essa é mais uma das boas lembranças que fazia com que muitas pessoas torcessem para a chegada do inverno, hoje temos apenas a lembranças do local, pois como falamos anteriormente, toda essa área hoje possui novas construções e o casal já não está mais presente, pois ela faleceu e ele deixou a cidade. E nós ficamos com saudades.