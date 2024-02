Terezinha Poly: Os Meninos do Bem

Algumas das grandes saudades que temos aqui em Araucária/PR. são de pessoas que independente de suas idades fizeram de suas vidas um exemplo e se tornaram respeitados ainda quando estavam junto à comunidade.

No dia 02 de fevereiro de 2024, completou 24 anos de um crime bárbaro que chocou toda nossa cidade, as vítimas foram esses dois jovens que vemos na foto, eles são Sandro Rosa do Prado e Marcos Antonio Trzaskos. Durante suas vidas foram amigos e junto formaram uma dupla musical, apresentavam-se em festas e animavam bailes com ritmos gauchescos e sertanejos, faziam sucesso, eram sempre simpáticos e bem recebidos em todos os lugares que chegavam. Comunicativos e sorridentes, facilmente faziam amizades, eram respeitados e respeitadores.

Sandro além de músico também trabalhava como Segurança e Marcos além de músico era Funcionário Público Municipal trabalhando como maestro no CAIC, a coordenação dos Grupos Musicais era dividida entre os dois que coordenavam os jovens do Coral Renascer do CAIC e da Pastoral da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, desde quando ainda estava em construção. Havia 150 jovens entre crianças e adolescentes que os seguiam com alegria e respeito. Junto com a coordenação musical Sandro e Marcos sempre conversavam e esclareciam seus pupilos sobre os perigos das drogas, afastando-os da violência evitando que destruíssem suas vidas. O número de jovens que os seguiam aumentava a cada dia. o carisma da dupla e o respeito cativante era correspondido por seus alunos.

No dia 02 de fevereiro de 2000, pela manhã o Sandro recebeu um telefonema convidando-o para fechar um contrato para animar um baile na Cidade de Campo Largo, convidou Marcos e ambos se dirigiram à cidade vizinha. Essa viagem não terminou. Em determinada altura da viagem os rapazes caíram em uma emboscada e foram covardemente assassinados.

O início do ano 2000 foi marcado por uma tragédia que deixou toda cidade em choque. Ambos eram conhecidos como “Meninos do Bem”, a música e o diálogo com os jovens eram a maneira como eles conduziam os jovens, todos seus alunos eram também seus amigos, para eles a perda foi extremamente difícil, pois perderam seus mestres.

Ao completar 24 anos da morte de Sandro e de Marcos, ainda não houve uma solução para esse crime hediondo. Houve muita revolta, tristeza, algumas de pessoas que os seguiam de perto tiveram até sua fé abalada. Esses rapazes levaram uma vida com alegria, trabalho, respeito e bons exemplos, não mereciam o fim violento que tiveram, mas merecem justiça e esclarecimento sobre suas mortes. Ainda temos esperança que um dia tudo se esclareça, que um dia o ou os criminosos sejam punidos ainda pela lei dos homens, que a gente tenha explicação do por que de um fim tão violento para pessoas de paz. O Sandro era o mais baixo e do Marcos muitos diziam que ele era um gigante de 2,06 m. e com um coração maior que ele. A foto foi feita para a capa do CD que a dupla lançou com um número limitado.

Ainda temos esperança que tudo se esclareça, mas nossas preces ainda permanecem com nossas lembranças e saudades. Descansem em paz rapazes, ainda sentimos saudades suas.

