Terezinha Poly: Os passeios ciclísticos de 1º de maio

Em homenagem ao Dia 1º de Maio quando se comemora o Dia do Trabalho, temos aqui uma das solenidades em 1977. Araucária na época era administrada pelo engenheiro Rizio Wachowicz, esse ex-prefeito, como sempre o fez não deixava que as datas cívicas passassem sem uma festividade especial, e, naquele ano, se deu a largada para o Primeiro Passeio Ciclístico de Araucária.

Os ciclistas araucarienses de todas as idades participaram, as ruas foram fechadas para os ciclistas passarem, sua segurança garantida pelos batedores da Polícia Militar e os atletas percorreram as principais vias da cidade. A largada foi dada na Praça Dr. Vicente Machado em frente à antiga Sede da Prefeitura Municipal e desciam sentido bairros seguindo pela Rua Dr. Victor do Amaral, após completar o percurso passando por diversos bairros os ciclistas retornavam à Praça Dr. Vicente Machado novamente pela Dr. Victor do Amaral e concluíam no mesmo ponto de largada, onde novamente diante da Sede da Prefeitura, no Pavilhão das Bandeiras recebiam o diploma e medalhas de participação.

Nesta foto, vemos que a Rua Dr. Victor do Amaral ainda tinha sentido de mão dupla, e, os ciclistas desceram em direção a primeira etapa, podemos ver as diversas construções e comércio que existiam neste pequeno trecho. À esquerda a única casa que a aparece somente a metade há uma indicação de farmácia sinalizando acima era o armazém de Dona Badia hoje é o Banco Santander, à direita vários estabelecimentos comerciais que existiam ali em 77, a primeira era a Lanchonete Hamburgues Lanches que foi um dos primeiros investimentos comerciais do atual Prefeito Municipal Hissam Hussein Dehaini em nossa cidade, em seguida a Comercial de Imóveis Pedro de Pedro Sfendrych, a Sapataria Rápida do Júlio que ficou por algum tempo aqui e em seguida mudou o endereço perto do Colégio Estadual Professor Júlio Szymanski-EMPN e finalmente o Salão de Cabeleireiro Charm. As duas casas que aparecem no topo eram residências e comércio, a primeira em madeira e no alto em alvenaria. A construída em madeira era uma residência familiar que tinha portas e janelas direto para a calçada, quando ficou desabitada foi invadida por vândalos e desocupados que segundo informações a utilizavam para consumo de drogas, e em algum momento a incendiaram, o mesmo destino teve também a em alvenaria onde havia a Farmácia São Carlos, ambas desapareceram em incêndios, e os culpados não foram identificados.

Muitos destes estabelecimentos ainda existem embora em outros endereços, e outros que permanecem no endereço desenvolvem outras atividades. Toda essa rua já passou por diversas mudanças, incluindo o próprio calçamento, os passeios ciclísticos ainda são realizados, mas não com esse trajeto, e, agora com ciclistas protegidos também em suas vestimentas.