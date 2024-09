Terezinha Poly: Passeio ciclístico do Dia do Trabalho

Aqui está o início do Passeio Ciclístico realizado em 1992. Em 1977, quando o prefeito era o engenheiro Rizio Wachowicz, o Passeio Ciclístico do dia 1º de maio vem sendo realizado em Araucária, em homenagem ao Dia do Trabalho e do Trabalhador.

O primeiro destes passeios teve s sua largada em frente a antiga Sede da Prefeitura Municipal quando era na Praça Dr. Vicente Machado. Na ocasião houve a adesão de centenas de pessoas das mais diversas idades que participaram tendo sido necessário fazer a divisão dos ciclistas entre crianças, jovens e adultos.

Nos anos que se seguiram, a cada Dia do Trabalho, centenas de ciclistas participavam destes passeios. A segurança nas ruas ficava a cargo da Polícia Militar e do Departamento de Trânsito. As ruas fechadas, o trânsito desviado e centenas de ciclistas seguiam o carro de som pela cidade.

Os primeiros passeios eram relativamente curtos. Os ciclistas saíam da Praça, Dr. Vicente Machado em frente à sede da Prefeitura, contornavam a Praça e desciam pela Rua Dr. Victor do Amaral, até a Avenida Archelau de Almeida Torres, seguindo até a Praça do Seminário, contornavam e faziam o retorno pela Rua Dr. Victor do Amaral até a chegada na Praça Dr. Vicente Machado novamente.

Com o tempo e a mudança da sede da Prefeitura para a Rua Pedro Druszcz, a largada e a chegada passaram a ser em frente ao Paço Municipal, naturalmente o espaço ali é mais reduzido e que deixa o passeio um tanto confuso pois sempre o número de participantes deste 1977 só vinha aumentando, então a partir dos anos 80 novo roteiro do passeio foi feito. E como podemos ver aqui o número de pessoas na largada era pequeno, pois a maioria dos participantes íam se unindo aos outros a cada rua que passavam. Então o número de pessoas que chegavam era sempre superior aos que largaram. Esta foto, feita logo após a largada mostra uma antiga parte da Rua São Vicente de Paulo.

A segunda pista da rua havia sido recém aberta, o canteiro de grama recém plantado, ainda havia um grande número de árvores à direita, atualmente, todo esse espaço verde que vemos está totalmente tomado por diversas construções que utilizam o térreo como comércio e o andar superior como residência.

Mesmo à direita ainda haviam poucas construções, o veículo azul que vem na pista esquerda está na esquina das ruas São Vicente de Paulo com a Heitor Alves Guimarães, as árvores da direita não existem mais. À esquerda as árvores que aparecem (já não existem) ficam um pouco antes do Colégio Estadual Professor Júlio Szymanski, e as casas a seguir hoje dão espaço a edifícios, incluindo o local onde a Variant do Osvaldo Poly está, atualmente é a frente da Clínica São Vicente. Essas duas pistas atualmente estão asfaltadas, suas laterais construídas e um movimento intenso.

Mas o que mais traz lembranças aos participantes destes passeios era o momento de alegrias que tinham ao ficar junto ao veículo de som e a animação de Osvaldo Poly, daqui eles seguiram até a Coudelaria de Tindiquera, fizeram o retorno contornando a Praça do Seminários, entraram na Rua Dr. Victor do Amaral e concluíram em frente ao Paço Municipal.

Ainda se realizam Passeios Ciclísticos na cidade. Ao contrário dos primeiros que não era exigido equipamentos especiais, atualmente só vai aos passeios quem estiver com todo o equipamento de segurança, o que deixou muito profissional o momento que era descontraído, e quanto aos ciclistas, agora seguem outra rota, com chegada e largada no Parque Cachoeira e a Guarda Municipal fazendo a vez dos Batedores, no entanto não há mais a alegria da criançada que faziam questão de chegar perto da Variant do Poly. Foram bons tempos, mais simples, ainda existem só que mais sofisticados.

Edição n.º 1432.

Texto de responsabilidade de TEREZINHA DE SOUZA POLY – Administradora da Página Araucária uma Cidade uma Saudade do Facebook. Foto do acervo do Arquivo Histórico Archelau de Almeida Torres.