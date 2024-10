Terezinha Poly: Procissão de São Cristóvão

Todos os anos a comunidade católica comemora no dia 25 de julho o Dia de São Cristóvão. A data é homenageada com grande Procissão que percorre todas as ruas de Araucária com a imagem do Santo Padroeiro dos Motoristas sobre o andor na carroceria de um caminhão seguido por diversos outros veículos. A Procissão de São Cristóvão é uma das maiores festas de nossa cidade, sempre é realizada no domingo, pois nos finais de semana maior número de motoristas podem homenagear o Padroeiro.

A cada ano que se passa aumenta o número de veículos e também de ruas percorridas, a rota que segue todos os anos sempre se renova conforme novas ruas e bairros são inaugurados.

Essa foto é uma das imagens antigas do Centro de Araucária. A Procissão de São Cristóvão aqui foi realizada em 1982. A Procissão saiu de frente a Igreja Matriz Nossa Senhora dos Remédios, e começa a percorrer as principais ruas da cidade.

O caminhão onde segue a imagem de São Cristóvão tem diante o antigo Fusca que fazia parte dos veículos da Polícia Militar de Araucária e nos eventos cívicos e procissões era o Veículo Batedor que tinha a função de fazer com que as ruas ficassem liberadas durante a passagem dos veículos. E essa rua por onde os veículos estão passando era a Rua Doutor Julio Szymanski. Em 1982 as ruas já começavam a ser asfaltadas, mas algumas ruas como essa que vemos ainda estavam com o revestimento de paralelepípedos, foram as primeiras proteções nas ruas centrais onde as estradas eram de chão.

Os veículos estão em frente a Casa Paroquial, e como podem ver, ainda não havia sido construído o prédio do Salão Paroquial, e também à direita lá está a antiga Ameixeira da casa de Dona Maria Trauczynski, hoje ali está o prédio do Correio, mas ao longo podemos ver muitas construções que fizeram parte das laterais da Praça Dr. Vicente Machado. Todo esse cenário hoje está modificado

As procissões ainda saem e retornam no agora Santuário Nossa Senhora dos Remédios, o andor com a imagem do Santo Padroeiro agora é transportado no caminhão do Corpo de Bombeiros, os veículos agora tem batedores da Guarda Municipal com motocicletas. Os veículos percorrem diversos bairros e ruas da cidade e da área rural, mas no final retornam ao ponto de saída. Essa fotografia mostra um pedaço da procissão de São Cristóvão em 1982. Essa homenagem sempre foi grandiosa e respeitada dentro de Araucária, não importa o tempo que passou, pois, a fé de cada um dos fiéis caminhoneiro ou não sempre estará presente em cada um que precise de proteção.

Edição n.º 1438.

Texto de responsabilidade de TEREZINHA DE SOUZA POLY – Administradora da Página Araucária uma Cidade uma Saudade do Facebook. Foto do acervo do Arquivo Histórico Archelau de Almeida Torres.