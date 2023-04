Terezinha Poly: Supermercado Hemarivo

Em 1972 Araucária/PR era uma cidade que possuía 15.000 (quinze mil) habitantes, foi neste ano que chegaram em nossa cidade Henrique – Maria e Ivo Androczevecz, naturais da cidade de Major Vieira/SC, que além de mudar de cidade e se transformarem em novos paranaenses também tinham como objetivo fundar um supermercado em uma cidade próxima a Capital e que oferecia um futuro pois já se avistava a implantação da Refinaria da Petrobrás em Araucária. Ao se dirigirem à Prefeitura Municipal foram recebidos pelo então Vereador Acyr de Almeida Torres (in memorian) que apoiou a ideia e logo se prontificou a auxiliar a família a encontrar um local onde pudesse ser instalado o novo e moderno supermercado. O local encontrado foi um dos galpões da antiga Fábrica de Tecidos de Linho São Patrício ao lado do Grupo Escolar “Dias da Rocha” ali funcionava uma Fábrica de Botões, essa fábrica também encerrou suas atividades junto com a Fábrica de Tecidos de Linho São Patrício na década de 60 deixando um espaço amplo e vazio considerado excelente para receber as instalações do supermercado, que após algumas reformas e adaptações foram transformados e no dia 04 de fevereiro de 1973 em solenidade que contou com autoridades e população foi inaugurada o Supermercado Hemarivo.

Para o funcionamento do supermercado o Sr. Ivo Androczevecz adquiriu mercadoria para uma semana, mas o sucesso foi tão grande que quase todo o estoque foi comercializado no dia da inauguração, ficando o comércio fechado por meio dia já no dia seguinte para reposição de estoque. O negócio deu tão certo que dois anos e com os novos sócios José Staidel Sobrinho e João Exterkoter foi construída a nova sede na Rua Professor Alfredo Parodi que todos lembram e conheceram tão bem e que nesta foto podemos relembrar o dia e o momento das festividades.

O Supermercado Hemarivo foi uma novidade dentro de nossa cidade que até então tinha uma grande variedade de mercados e armazéns de bairro, e que em alguns lugares ainda são mantidos. Mas, a grande novidade foi o Hemarivo e a disposição das gondolas com a variedade de mercadorias, e também era a primeira vez que dentro de um mercado podia ser encontrado uma lanchonete, e como eram bons aqueles lanches. O nome HEMARIVO era formado pelas sílabas dos primeiros nomes de seus proprietários HE de Henrique – MA de Maria e IVO do próprio Ivo, e assim nos próximos 7 anos o Supermercado Hemarivo foi o sucesso no centro e na cidade, até que foi adquirido pelo Grupo Supermercado das Bandeiras e depois de alguns anos a Rede Lembrasul de Supermercados adquiriu e deu continuidade ao mesmo tipo de atendimento, mais uma vez passados os anos o comércio foi adquirido desta vez pelo Dip Supermercado que assim como os anteriores levou a nova razão social a ser conhecida como as anteriores, atualmente essa construção passou por novas reformas e após alguns anos de portas fechadas reabriu com a razão social Supermercados Vicari.

Seu endereço permanece ainda como no tempo do Hemarivo na Rua Professor Alfredo Parodi, as mudanças ocorridas melhoraram para os clientes, já faz muitos anos que esse mercado mudou para esse endereço, sua história faz parte da história de Araucária, vindo dos antigos comércios para os mais modernos sistemas de venda. E assim sua trajetória e da família Androczevecz podem ser vistos e lembrados na realização de um sonho, e mostrados nesta fotografia.

