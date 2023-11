Terezinha Poly: Velhos tempos

Há quarenta anos atrás tomava posse como Prefeito Municipal de Araucária o Médico Dr. Rogério Donato Kampa do PMDB, em substituição ao Engenheiro Rizio Wachowicz. Um prefeito jovem, atuante, com grande eleitorado e também com uma grande clientela. Dr. Rogério foi eleito com a maioria de votos, sua posse comemorada nos quatro cantos do Município, representava uma grande mudança na política araucariense.

Filho de um dos ex-prefeitos de nossa cidade o saudoso Inácio Kampa, foi também quem concluiu as obras do novo prédio da Prefeitura e o primeiro Prefeito a ocupar o Gabinete no quarto andar. Quando assumiu a Prefeitura o fez durante um período bastante conturbado, os funcionários municipais em greve, salários atrasados e muitas obras paradas por dívidas, e quem lembra do dia da posse, ainda recorda que foi feito sob forte esquema de segurança. Problemas que foram enfrentados e muitas e necessárias obras foram realizadas.

Ao ser eleito, o candidato deve realizar propostas de campanha, pois foram elas que o levaram à vitória, Dr. Rogério concretizou suas propostas e teve sempre uma especial atenção para o quadro de saúde em Araucária, criou vários Postos de Saúde para atendimento nos Bairros mais distantes assim como o serviço de atendimento odontológico. Diversas ruas receberam pavimentação de paralelepípedos, incluindo a Miguel Bertolino Pizzatto que teve sua extensão feita por mão de obra de pessoas que estavam desempregados e encontraram a oportunidade para produzirem, foi também nessa época que o sistema de esgoto foi construído, diga-se de passagem que muitas obras realizadas pelo Governo Dr. Rogério Kampa não eram de grande porte, e alguns assim como o sistema de esgoto, é feito por canos subterrâneos o que significa um grande trabalho mas invisível aos olhos dos cidadãos.

Com certeza, a posse do Dr. Rogério D. Kampa foi uma das mais concorridas, prestigiadas e marcantes de tantas que já foram feitas na cidade. Mas, como o novo prédio da Prefeitura ainda não havia sido terminado, mais uma vez, e talvez a última, a posse foi feita no palco e salão da Sociedade Operária Beneficente de Araucária – SOBA, quando ainda estava em atividade, e a foto nos apresenta os eleitos: Prefeito, Vice Prefeito e Vereadores do ano de 1983 e são eles na mesa estão DR. ROGERIO DONATO KAMPA Prefeito Municipal – TONDE LEMOS Presidente da Câmara de Vereadores – ACYR DE ALMEIDA TORRES Vereador Eleito (in memorian) – ALCIR NOGUEIRA Vereador Eleito (in memorian) – ALGACIR OHPIS Vereador Eleito – JOÃO ALCEU Vereador Eleito – ALDAIR MIGUEL BUIAR Vereador Eleito (in memorian) e no microfone fazendo o discurso o Vice Prefeito Getulio Cardoso, ao fundo o sistema de som comandado por Osvaldo Poly.

Ao completar os 40 anos do governo do Dr. Rogério D. Kampa, lembramos também que foi o primeiro governo a ser eleito após o período da ditadura militar, ainda que não comandasse o governo Municipal, comandava o Estadual, e na ocasião foi eleito por votos depois de muitos anos o Governador do Estado do Paraná Sr. José Richa (in memorian). Mas esse é outro assunto.

