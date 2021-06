Termômetros voltam a subir neste final de semana. Confira a previsão

Foto: Marco Charneski

Ainda que a frente fria impeça o sol de aquecer o final de semana em Araucária, as temperaturas prometem voltar a subir durante os próximos dias. De acordo com a previsão do Simepar, não há probabilidade de chuvas para o município e os termômetros podem chegar à casa dos 25°C.

Nesta quinta-feira, 24 de junho, o tempo segue fechado. Máxima de 21°C, sem nenhuma probabilidade de chuva. A sexta-feira, 25, será de céu claro. Mínima de 12°C e máxima de 25°C. Entre nuvens, o sábado, 26, começará com mínima de 13°C. A máxima, ao longo do dia, chegará aos 24°C. No domingo, 27, quase nada muda. Ainda sem chuvas, os termômetros começam marcando 12°C. À tarde a máxima alcançará 22°C.